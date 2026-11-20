Test after 20 weeks
What Remained of the VAT Cut
The VAT reduction from 10 to 4.9 percent at the beginning of July this year caused quite a stir in Austria. This was mainly because the savings for households were limited. Twenty weeks later, Krone+ examined how prices have changed since then.
At the end of January, the Council of Ministers had specified which products would be affected by the VAT reduction from 10 to 4.9 percent. On July 1, the price relief for citizens actually took effect. Politicians had touted savings of around 100 euros per year for each household. The costs of around 400 million euros were to be financed largely by the parcel tax.
In early July, Krone+ took a close look at whether supermarkets would actually adhere to the mandated tax cut. With a few exceptions, prices were lowered when stores opened on July 1. Even after a month, the supermarkets continued to adhere to the guidelines and did not revert to their original prices. Now, about 20 weeks have passed since the reduction took effect. It’s time to uncover any potential price gouging by the supermarkets.
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