Heimat für Menschen aus vielen Nationen

Im Magdas arbeiten derzeit 13 Menschen aus verschiedenen Nationen, sieben Sprachen werden gesprochen. Auf den Tischen landen viele internationale Spezialitäten. Es gibt auch ein abwechslungsreiches Mittagsmenu. Auch die Ausbildungsbilanz kann sich sehen lassen: Elf von 19 jungen Menschen haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Vier Lehrlinge befinden sich aktuell in Ausbildung. Mehr als 150 Praktikanten konnten bisher Erfahrungen in der Gastronomie sammeln.