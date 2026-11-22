Kärnten ist mit dem Magdas seit zehn Jahren weltoffener: Zum Geburtstag feierte das Ausbildungslokal der Caritas Kärnten mit vielen Gästen ein Fest voller Fröhlichkeit. Im Magdas spricht man viele Sprachen, zum Jubiläum gab es von Bürgermeister Christian Scheider den Sozialpreis.
Das Magdas-Lokal am Stauderplatz 1 in Klagenfurt feierte am Freitag sein zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläum überreichte Bürgermeister Christian Scheider den Sozialpreis der Landeshauptstadt für das besondere soziale Engagement. „Das Magdas ist weit mehr als ein Restaurant. Es ist ein Ort, an dem aus Vielfalt ein echtes Miteinander entsteht“, betonte Scheider. „Seit zehn Jahren verbindet das Lokal wirtschaftlichen Erfolg und hilft Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte beim Zugang zum Arbeitsmarkt“, ist auch Stadträtin Sandra Wassermann stolz.
Heimat für Menschen aus vielen Nationen
Im Magdas arbeiten derzeit 13 Menschen aus verschiedenen Nationen, sieben Sprachen werden gesprochen. Auf den Tischen landen viele internationale Spezialitäten. Es gibt auch ein abwechslungsreiches Mittagsmenu. Auch die Ausbildungsbilanz kann sich sehen lassen: Elf von 19 jungen Menschen haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Vier Lehrlinge befinden sich aktuell in Ausbildung. Mehr als 150 Praktikanten konnten bisher Erfahrungen in der Gastronomie sammeln.
Flüchtling aus Syrien schafft Lehrabschlussprüfung
Ein besonderes Beispiel ist Marwa Alnakib. Sie kam 2017 nach ihrer Flucht aus Syrien ohne Deutschkenntnisse nach Kärnten. Im Oktober bestand sie erfolgreich ihre Lehrabschlussprüfung als Restaurantfachfrau. „Ich liebe meinen Job, weil er Spaß macht und ich dabei viele Menschen kennenlerne“, erzählt die 21-Jährige. Magdas unterstützt junge Menschen bei persönlichen Herausforderungen, etwa bei Fragen zu Wohnen, Finanzen und Gesundheit. „Unser Ziel ist es, jungen Menschen eine echte Perspektive zu geben“, erklärt Bereichsleiterin Christina Staubmann.
Auch kulinarisch hat sich das Lokal etabliert: Es wurde mit einer Falstaff-Gabel ausgezeichnet und wird als „Kärntner Genuss Wirt“ geführt.
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