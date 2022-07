„Oben ohne“ als Härtefall für die Moral

„Sie is oben ohne“, sang schon Reinhard Fendrich in den 1980ern und landete damit einen Sommerhit. Damals erlebte das Schwimmen ohne Oberteil seinen Höhepunkt. Den historischen Anfang machte das Krapfenwaldbad im Wiener Nobelbezirk Döbling, bald darauf wurde Österreich von einer „Oben-ohne-Welle“ erfasst. In Freibädern, am See und am Schotterteich befreiten sich Mädchen und Frauen von ihrem Oberteil.