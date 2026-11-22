Der SK Rapid hält weiterhin an einer Bewerbung des Weststadions als Austragungsort der U21-EM fest. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager ...
„Das nun vorliegende und sehr eindeutige Ergebnis besagt, dass der SK Rapid vertragsbrüchig würde, was zudem auch wirtschaftlich negative Auswirkungen hätte“, zitiert Rapid in der Stellungnahme die unabhängigen Rechtsexperten. Wobei man sich exakt an den Mitglieder-Antrag gehalten hatte: „Rapid solle prüfen, was für vertragliche und rechtliche Möglichkeiten man hätte, um das Stadion nicht für die U21-EM zur Verfügung zu stellen“.
Thema erledigt?
Wenn der ÖFB am 7. Dezember den EM-Zuschlag für 2029 erhält, wird gegen den Wunsch der Mitglieder (224:140 Stimmen) im Weststadion gespielt. Thema erledigt? Wohl kaum. Rapids Klub-Führung hatte zwar den Fehler begangen, seine Mitglieder nicht vorab in den Entscheidungsprozess miteinzubinden, das Ja zur U21-EM in Hütteldorf ist aber alternativlos. Weil die UEFA Rapid hohe sechsstellige Einnahmen garantiert, ein Veto wäre ein geschäftsschädigendes Verhalten.
Die „Sorge“ um ihren Block West haben Rapids Fans übrigens nicht exklusiv. Auch die Austria ließ 2018 beim ÖFB-Länderspiel gegen Schweden ja nur Violette auf die Fantribüne der Generali-Arena. Das wird bei der U21-EM mit der UEFA nicht gehen, auch nicht notwendig sein. Doch die Diskussionen dürften bleiben. Daher muss Rapid aufpassen, dass man jetzt keine Unruhe aufkommen lässt. Jetzt, wo es sportlich läuft …
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