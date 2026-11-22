Die „Sorge“ um ihren Block West haben Rapids Fans übrigens nicht exklusiv. Auch die Austria ließ 2018 beim ÖFB-Länderspiel gegen Schweden ja nur Violette auf die Fantribüne der Generali-Arena. Das wird bei der U21-EM mit der UEFA nicht gehen, auch nicht notwendig sein. Doch die Diskussionen dürften bleiben. Daher muss Rapid aufpassen, dass man jetzt keine Unruhe aufkommen lässt. Jetzt, wo es sportlich läuft …