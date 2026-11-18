„Wollen niemanden vorverurteilen“

Kaya betonte in ihrem Statement, niemanden vorverurteilen zu wollen. Jedoch seien von unterschiedlichen Seiten mehrfach dieselben Namen gefallen. Die Stadt Hohenems nimmt die Anschuldigungen jedenfalls sehr ernst: Die genannten Mitarbeiter in den zwei Betreuungseinrichtungen sind vorläufig freigestellt worden. Die Stadtverwaltung hat zudem umgehend alle Familien angeschrieben, deren Kinder in einer der betroffenen Einrichtungen betreut werden, um sie über die aktuelle Lage in Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig bekamen all jene Eltern eine offizielle Entwarnung, deren Kinder in einer anderen städtischen Einrichtung untergebracht sind.