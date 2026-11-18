Ein ungeheuerlicher Fall erschüttert Vorarlberg: In zwei Betreuungseinrichtungen in Hohenems sollen Kinder mit Migrationshintergrund systematisch Gewalt erfahren haben. Die zuständigen Stellen prüfen nun die Vorwürfe. Die beschuldigten Personen wurden von der Stadt vorläufig freigestellt, alle betroffenen Eltern sind informiert.
Öffentlich gemacht hatte die schwerwiegenden Anschuldigungen die Kindergesundheitsberaterin und Influencerin Rüya Kaya am vergangenen Wochenende via Instagram. Im Vorfeld war sie von mehreren Eltern, die alle anonym bleiben wollen, kontaktiert und über die Vorwürfe informiert worden. Demnach sollen Kinder mit Migrationshintergrund systematisch ausgegrenzt und herabgewürdigt worden sein. Zudem seien sie gegen ihren Willen festgehalten worden, auch von schmerzhaften körperlichen Misshandlungen ist die Rede.
„Wollen niemanden vorverurteilen“
Kaya betonte in ihrem Statement, niemanden vorverurteilen zu wollen. Jedoch seien von unterschiedlichen Seiten mehrfach dieselben Namen gefallen. Die Stadt Hohenems nimmt die Anschuldigungen jedenfalls sehr ernst: Die genannten Mitarbeiter in den zwei Betreuungseinrichtungen sind vorläufig freigestellt worden. Die Stadtverwaltung hat zudem umgehend alle Familien angeschrieben, deren Kinder in einer der betroffenen Einrichtungen betreut werden, um sie über die aktuelle Lage in Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig bekamen all jene Eltern eine offizielle Entwarnung, deren Kinder in einer anderen städtischen Einrichtung untergebracht sind.
Zehnseitiger Bericht
Rüya Kaya hat die Schilderungen der Eltern in einem zehnseitigen Bericht zusammengefasst und diesen dem Vorarlberger Kinder- und Jugendanwaltschaft Christian Netzer zukommen lassen. Netzer leitete das Dokument umgehend an die zuständigen Behörden – die Stadt Hohenems sowie die Fachaufsicht für Elementarpädagogik – weiter. Wie lange die Ermittlungen andauern werden, ist aktuell noch völlig offen.
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