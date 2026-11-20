„Du darfst Nein sagen. Und du musst Gewalt nicht einfach hinnehmen.“ Ein neues Faltbuch soll Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, sich anzuvertrauen und nach Hilfe zu fragen.
Ein siebenjähriges Mädchen, elf Kilogramm schwer und in lebensgefährlichem Zustand. Der Fall eines schwer vernachlässigten Kindes in Tirol zeigt auf erschreckende Weise, wie viel Leid hinter verschlossenen Türen verborgen bleiben kann. Und er wirft eine zentrale Frage auf: Wie kann es passieren, dass Kinder solch ein Ausmaß an Gewalt erleben, ohne dass es jemand bemerkt?
23 % der Mütter glauben, ihr Kind hätte den Streit nicht bemerkt. 32 % der Väter wissen nicht, wo es war. Und 99 % der Kinder bemerkten den Streit.
Stefanie Wolf, Geschäftsführerin KIZ
Bild: Christian Forcher/Fotoworxx
„Gewalt in der Familie ist keine Privatsache“
Gewalt ist nicht nur körperlich, sie kann auch psychisch oder sexuell sein und sich durch Vernachlässigung äußern. Sie bleibt oftmals lange unentdeckt, weil Kinder von ihren Eltern abhängig sind, sie lieben und nicht verraten und verlieren wollen. „Gleichzeitig haben sie Angst vor den Folgen und schämen sich für die Situation Zuhause“, erklärt Lukas Trentini, Kinder- und Jugendanwalt für Tirol.
Manche werden direkt oder auch indirekt zum Schweigen gebracht. Besonders psychische Gewalt und emotionale Vernachlässigung seien schwer zu erkennen, können aber auch belastend sein. Auch Kinder, die Gewalt zwischen ihren Eltern miterleben, sind davon betroffen. „Gewalt in der Familie ist keine Privatsache. Kinder haben ein Recht auf Schutz“, sagt Trentini.
Sieben Anläufe, um sich jemanden anzuvertrauen
Um das Schweigen zu brechen und die Kinder sowie Jugendlichen zu ermutigen, Hilfe zu holen, hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol und der Dachverband der Tiroler Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ein Informationsfaltblatt entwickelt. Es informiert über Gewaltformen, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und nennt wichtige Anlaufstellen.
„Betroffene Kinder benötigen sieben Anläufe, um sich jemandem anzuvertrauen“, erklärt Maria Petersen, Obfrau des Dachverbands der Tiroler Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Deshalb soll das Faltbuch auch das erwachsene Umfeld – etwa Lehrer, Trainer, Nachbarn – für das Thema sensibilisieren. Ohne offene Gespräche über Gewalt bleiben Kinder und Jugendliche mit ihren Ängsten alleine, was langfristig Folgen für ihren Körper und ihre Psyche haben kann.
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