„Gewalt in der Familie ist keine Privatsache“

Gewalt ist nicht nur körperlich, sie kann auch psychisch oder sexuell sein und sich durch Vernachlässigung äußern. Sie bleibt oftmals lange unentdeckt, weil Kinder von ihren Eltern abhängig sind, sie lieben und nicht verraten und verlieren wollen. „Gleichzeitig haben sie Angst vor den Folgen und schämen sich für die Situation Zuhause“, erklärt Lukas Trentini, Kinder- und Jugendanwalt für Tirol.