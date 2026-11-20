„Der Schreck steckt uns noch etwas in den Knochen“, schildert Daniel Röthlin die Stimmung in der österreichischen Botschaft in Kiew. Am Donnerstag war eine russische Drohne vor dem Gebäude detoniert. Mittlerweile zeigt sich das Ausmaß der Schäden. Und während die Mitarbeiter noch unter dem Eindruck der Explosion stehen, sorgt Moskau mit einer bemerkenswerten Schuldzuweisung für zusätzliche Empörung.
Erst am Freitag konnten die Schäden genauer begutachtet werden. „Alle Fenster auf der einen Fassadenseite sind in der einen oder anderen Form beschädigt und müssen in einer Form repariert werden“, sagte der seit einem Jahr amtierende Geschäftsträger im Gespräch mit der „Krone“. Wie stark die Fassade selbst betroffen ist, muss noch untersucht werden.
Die Mitarbeiter hatten sich unmittelbar nach der Explosion in den Schutzraum begeben. Verletzt wurde niemand. Die Nacht sei allerdings kurz gewesen, berichtete Röthlin: „Wir sind alle etwas müde, die Nacht war wegen andauernden Angriffen und Luftalarm sehr kurz.“
Russland weist jede Verantwortung zurück
Für Kopfschütteln sorgt unterdessen die Reaktion aus Moskau. Die russische Botschaft in Wien verwies auf frühere Warnungen vor den Gefahren eines Aufenthalts in der Ukraine. Die Verantwortung für mögliche negative Folgen liege deshalb „voll und ganz auf der österreichischen Seite“. Zugleich bestritt die russische Vertretung, dass Russland zivile Ziele und insbesondere diplomatische Einrichtungen angreife.
Österreich reagierte mit der Einbestellung des russischen Botschafters. Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilte den Angriff scharf und erklärte, Putins Regime mache auch vor diplomatischen Einrichtungen nicht Halt.
Zweiter Vorfall binnen weniger Tage
Es ist bereits die zweite österreichische Vertretung in der Ukraine, die innerhalb weniger Tage beschädigt wurde. Am Dienstag war auch das Honorarkonsulat in Dnipro von einem Angriff betroffen. Eine Verlegung der Botschaft aus Kiew ist laut bisheriger Darstellung des Geschäftsträgers derzeit nicht geplant.
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