Erst am Freitag konnten die Schäden genauer begutachtet werden. „Alle Fenster auf der einen Fassadenseite sind in der einen oder anderen Form beschädigt und müssen in einer Form repariert werden“, sagte der seit einem Jahr amtierende Geschäftsträger im Gespräch mit der „Krone“. Wie stark die Fassade selbst betroffen ist, muss noch untersucht werden.