Brooks Nader wird in „Playmates“ zu sehen sein. Das 29-jährige Model stößt damit zum bereits angekündigten Cast um Lily-Rose Depp, Bill Pullman, Jessica Biel, Indiana Elle und Anna Van Patten.
Wie „Variety“ berichtet, ist bislang nicht bekannt, welche Rolle Nader in dem Film übernehmen wird. „Playmates“ stammt aus der Feder von Lorraine Nicholson, die auch Regie führt.
Die Geschichte ist von den persönlichen Erfahrungen der Filmemacherin im Playboy-Anwesen inspiriert. Sie war dort als Kind und Teenager häufig zu Gast. Für Nicholson, Tochter der Hollywood-Legende Jack Nicholson, ist es das erste Mal, dass sie bei einem Spielfilm Regie führt.
Bill Pullman spielt Hefner
Bill Pullman wird den 2017 im Alter von 91 Jahren verstorbenen „Playboy“-Gründer Hugh Hefner verkörpern. Das Coming-of-Age-Drama erzählt von der 13-jährigen Elle, gespielt von „The Housemaid“-Darstellerin Indiana Elle, die das Playboy-Anwesen wie ein zweites Zuhause betrachtet. Dort freundet sie sich auf ungewöhnliche Weise mit Anna an, die von Depp verkörpert wird und unbedingt zum Playmate des Monats gekürt werden möchte.
Während Elle Anna dabei helfen will, ihr Ziel zu erreichen und in dem Magazin zu erscheinen, versucht Anna im Gegenzug, Elle ihren Traum von einem Freund zu erfüllen. Nicholson hat sich für das Projekt lose von ihren eigenen Kindheitserinnerungen inspirieren lassen. Dabei geht es um ihr Aufwachsen in der Öffentlichkeit und ihre Besuche auf dem berühmten Anwesen.
Produktion sorgt für Kontroversen
Allerdings sorgt die Produktion bereits für Kontroversen: Crystal Harris, Hefners dritte Ehefrau, forderte Jessica Biel öffentlich dazu auf, aus dem Film auszusteigen. Harris, die von 2012 bis zu seinem Tod mit Hefner verheiratet war, veröffentlichte den Screenshot einer Direktnachricht, die sie Biel zu dem Projekt geschickt hatte.
Darin bat sie die Schauspielerin, ihre Mitwirkung als Hefners „Ehefrau“ zu überdenken, falls der Film ihn oder die Playboy-Welt romantisieren sollte. „Ich war tatsächlich seine Ehefrau und habe in dieser Beziehung sexuelle, emotionale, finanzielle und körperliche Gewalt erlebt“, so Harris.
Zudem hätten zahlreiche andere Frauen Vorwürfe wegen Vergewaltigung, Nötigung, Betäubung und Ausbeutung erhoben. Auch die Vorwürfe im Zusammenhang mit Minderjährigen seien zutiefst beunruhigend. Harris appellierte an alle Beteiligten, zunächst den Frauen zuzuhören, die diese Erfahrungen selbst gemacht hätten, bevor Hollywood daraus nostalgische Unterhaltung mache.
Holly Madison unterstützt Nicholsons Film
Trotz der Kritik stellte sich das ehemalige Playmate Holly Madison kürzlich hinter den Film. Anfang der 2000er-Jahre war sie sieben Jahre lang mit Hugh Hefner liiert. Gegenüber „TMZ“ bezeichnete die 46-Jährige Nicholson als „wunderbare Autorin“.
Sie betonte, dass man offen dafür sein sollte, anderen Menschen Raum zu geben, ihre Erfahrungen zu teilen. Außerdem schwärmte Madison: „Ich liebe Lily-Rose Depp. Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen.“
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