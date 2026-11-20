Während Elle Anna dabei helfen will, ihr Ziel zu erreichen und in dem Magazin zu erscheinen, versucht Anna im Gegenzug, Elle ihren Traum von einem Freund zu erfüllen. Nicholson hat sich für das Projekt lose von ihren eigenen Kindheitserinnerungen inspirieren lassen. Dabei geht es um ihr Aufwachsen in der Öffentlichkeit und ihre Besuche auf dem berühmten Anwesen.