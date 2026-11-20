Weniger Stromkosten, mehr Unabhängigkeit von Energiepreisen und eigener Sonnenstrom selbst im tiefsten Winter! Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kann auch in der kalten Jahreszeit kräftig profitieren. Denn selbst bei Frost liefern Solarmodule Strom – mit der richtigen Ausrichtung im Dezember sogar bis zu 42 Prozent mehr als herkömmlich geneigte Dachanlagen. Eine neue Analyse zeigt, wie Hausbesitzer das Potenzial der Wintersonne optimal nutzen können.
Bei Solarstrom denkt man meist an heiße Sommertage und lange Sonnenstunden. Doch ausgerechnet im Winter, wenn Österreich besonders viel Strom braucht und teuer Energie importieren muss, schlummert ein gewaltiges Potenzial: die Wintersonne! Was viele kaum wissen: Selbst bei Frost können Photovoltaikanlagen kräftig liefern – mit der richtigen Ausrichtung sogar überraschend viel. Wer wissen möchte, wie viel Sonnenstrom das eigene Hausdach erzeugen könnte und welches Einsparpotenzial sich daraus ergibt, kann dies individuell prüfen lassen. Wie groß die Chancen der Wintersonne tatsächlich sind, zeigt ein neues Lösungspapier des Bundesverbands Photovoltaik & Battery Austria und der Technologieplattform Photovoltaik.
So holt man das meiste aus seiner PV Anlage
Senkrecht montierte Module, etwa an Südfassaden, können im Dezember bis zu 42 Prozent mehr Strom erzeugen als herkömmlich geneigte Dachanlagen. Sie fangen die tief stehende Wintersonne besser ein. Dazu kommt: Bei niedrigen Temperaturen arbeiten Solarmodule effizienter. Ein klarer Frosttag kann also ein richtig guter Stromtag sein. Derzeit deckt Sonnenstrom rund acht Prozent des Stromverbrauchs im Winterhalbjahr. Bis 2040 könnten es bereits 14 Prozent sein. An besonders sonnigen Dezembertagen wären sogar rund 25 Prozent des heimischen Strombedarfs durch Photovoltaik gedeckt.
„Nicht die Jahreszeit ist entscheidend, sondern die verfügbare Sonnenstrahlung“
Vera Immitzer von PV&B Austria
Damit der Strom auch nach Sonnenuntergang verfügbar bleibt, braucht es aber Batteriespeicher. Energiegemeinschaften ermöglichen zudem, dass selbst Mieter und Haushalte ohne eigene PV-Anlage gemeinsam erzeugten Sonnen- und Windstrom nutzen können. Die Perspektive ist beachtlich: Mit rund 41 Gigawatt installierter Photovoltaikleistung könnte Österreich 2040 im Winterhalbjahr rechnerisch so viel Sonnenstrom erzeugen, wie derzeit importiert wird. Mit Wind- und Wasserkraft ließe sich damit ein großer Teil der winterlichen Energielücke schließen.
So nutzen Sie das Potenzial der Wintersonne
Wer seine Stromkosten langfristig senken und sich unabhängiger von steigenden Energiepreisen machen möchte, kann mit einer eigenen Photovoltaikanlage einen wichtigen Schritt setzen. Welche Möglichkeiten das eigene Dach bietet, wie viel Sonnenstrom auch im Winter erzeugt werden kann und ob sich ein Batteriespeicher lohnt, lässt sich beim unverbindlichen SonnenCheck von Krone Sonne herausfinden. Dabei zeigen Experten, welche Lösung zum jeweiligen Haushalt passt und welches Einsparpotenzial sich daraus ergeben könnte.