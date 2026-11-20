Bei Solarstrom denkt man meist an heiße Sommertage und lange Sonnenstunden. Doch ausgerechnet im Winter, wenn Österreich besonders viel Strom braucht und teuer Energie importieren muss, schlummert ein gewaltiges Potenzial: die Wintersonne! Was viele kaum wissen: Selbst bei Frost können Photovoltaikanlagen kräftig liefern – mit der richtigen Ausrichtung sogar überraschend viel. Wer wissen möchte, wie viel Sonnenstrom das eigene Hausdach erzeugen könnte und welches Einsparpotenzial sich daraus ergibt, kann dies individuell prüfen lassen. Wie groß die Chancen der Wintersonne tatsächlich sind, zeigt ein neues Lösungspapier des Bundesverbands Photovoltaik & Battery Austria und der Technologieplattform Photovoltaik.