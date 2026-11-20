Auch die EU-Livestock-Strategie, die kürzere Lieferketten und den Ersatz von Lebendtiertransporten durch den Handel mit Fleisch und genetischem Material anstrebt, werde damit nicht ausreichend berücksichtigt. Nach 20 Jahren bietet sich eine historische Chance, das Leid von Millionen Tieren auf Europas Straßen endlich zu verringern. Die Botschaft ist eindeutig: Diese Reform muss zu spürbaren Verbesserungen führen. Die Politik in Brüssel muss sich entscheiden, die „Krone“ wird weiter darüber berichten.