Nach dem gemeinsamen Appell der „Krone“ sowie den Tierschützern von „Vier Pfoten“ und dem „Verein gegen Tierfabriken“ an die Bundesregierung gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Österreich hat bereits Ende Oktober gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern gegen eine Aufweichung der EU-Tiertransportverordnung protestiert.
Die Sorge der Tierschützer ist groß: Nach mehr als 20 Jahren soll das veraltete EU-Tiertransportrecht endlich reformiert werden. Doch die Verhandlungen auf europäischer Ebene drohen, die ohnehin schon zaghaften Vorschläge der EU-Kommission weiter abzuschwächen.
Anfang November – wir haben berichtet – wurde mittels offenem Brief an die österreichische Bundesregierung ein entschiedenes Vorgehen gegen diese Entwicklung gefordert. Nun zeigt sich: Österreich hat sich bereits positioniert.
Am 28. Oktober unterzeichnete Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gemeinsam mit Vertretern aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Schweden sowie den belgischen Regionen Flandern und Brüssel einen gemeinsamen Brief an die EU-Kommission, das Europäische Parlament und den irischen Ratsvorsitz.
Klare Forderungen
Darin sprechen sich die Partner ausdrücklich gegen eine Verwässerung der geplanten Reform aus. Die Forderungen decken sich weitgehend mit jenen der Tierschutzorganisationen: kürzere Transportzeiten, mehr Platz für die Tiere, besserer Schutz vor extremen Temperaturen und strengere Regeln für Transporte in Drittstaaten. Auch besonders gefährdete Tiere sollen besser geschützt werden.
Zudem verlangen die Unterzeichner wirksamere Kontrollen und eine bessere Durchsetzung der EU-Vorschriften. Besonders kritisch sehen sie die geplante Behandlung von Schlachttieren, die während des Transports besonders verletzlich sind und deshalb eigene Schutzbestimmungen benötigen.
Tierschutz ist nicht verhandelbar
„Eine Reform, die am Ende nur auf dem Papier etwas verbessert, hilft keinem einzigen Tier. Dafür setzen wir uns gemeinsam mit anderen europäischen Staaten ein“, betont Königsberger-Ludwig. Und weiter: „Wenn wir nach über 20 Jahren die europäischen Tierschutzregeln überarbeiten, dann muss am Ende auch mehr Tierschutz stehen. Alles andere wäre ein Armutszeugnis für die Europäische Union.“
Lange Transporte weiterhin möglich?
Die sieben europäischen Partner warnen in ihrem Schreiben, dass die bisherigen Verhandlungen zentrale Ziele der Reform verfehlen könnten. Zwar seien Fortschritte bei der Digitalisierung und bei Verwaltungsabläufen denkbar, bei den entscheidenden Fragen wie Transportdauer, Platzangebot, Temperaturgrenzen und Lebendtierexporten drohten jedoch die notwendigen Verbesserungen auszubleiben.
Niemand kann behaupten, wir wüssten nicht, welches Leid lange Tiertransporte verursachen. Die Bilder erschöpfter Tiere sprechen eine deutliche Sprache!
Maggie Entenfellner, „Krone“ Tierecke
Bild: Reinhard Holl
Auch die EU-Livestock-Strategie, die kürzere Lieferketten und den Ersatz von Lebendtiertransporten durch den Handel mit Fleisch und genetischem Material anstrebt, werde damit nicht ausreichend berücksichtigt. Nach 20 Jahren bietet sich eine historische Chance, das Leid von Millionen Tieren auf Europas Straßen endlich zu verringern. Die Botschaft ist eindeutig: Diese Reform muss zu spürbaren Verbesserungen führen. Die Politik in Brüssel muss sich entscheiden, die „Krone“ wird weiter darüber berichten.
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