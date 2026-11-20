Die Auswertungen zum Cyberangriff auf die niederösterreichische Gemeinde Reichenau an der Rax sind beendet. Alle Bürger, deren sensible Daten betroffen waren, wurden persönlich informiert. Der Bürgermeister beruhigt und lädt zur Infoveranstaltung am 23. November.
Nach dem von der „Krone“ aufgedeckten Cyberangriff https://www.krone.at/4340774 auf die Gemeinde Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, ist die Auswertung der im Zuge der Attacke veröffentlichten Daten weitgehend abgeschlossen. Diese Woche habe man alle Mitbürger, deren sensible Daten betroffen waren, persönlich informiert. Ein entstandener Schaden sei nicht bekannt, so Döller.
Im Juli habe man gewusst, dass die Lohnverrechnung Ziel des Angriffs gewesen sei. „Dass auch Daten von vielen Bürgerinnen und Bürgern betroffen sind, haben wir erst im Oktober erfahren. Die Datenaufbereitung war sehr aufwendig“, teilte der Bürgermeister mit.
Ich verstehe, dass viele Leute verärgert sind und sich Sorgen machen. Aber wir können das, was passiert ist, leider nicht rückgängig machen.
Bürgermeister Johann Döller
Anzeige wurde erstattet, Experten hinzugezogen
Die Gemeinde habe Anzeige erstattet, polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Auch die Datenschutzbehörde wurde informiert. Als Experten wurden IT-Sicherheitsunternehmen und eine auf Cyberkriminalität spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei hinzugezogen. Die Experten haben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die von den Tätern veröffentlichten Daten gesichert, ausgewertet und abgeglichen.
Infoveranstaltung am 23. November
Die Gemeinde bietet allen Betroffenen ein persönliches Darknet-Monitoring an. Zudem findet am 23. November um 18 Uhr im Schloss Reichenau ein Informationsabend mit IT-Sicherheitsexperten statt. Erneut wurde darauf verwiesen, dass die Gemeinde niemals telefonisch, per SMS oder E-Mail nach Passwörtern, Kontodaten oder Zahlungen frage. Wer solche Nachrichten erhalte, solle sich an das Rathaus oder die Polizei wenden. Involviert in den Angriff war die Ransomware-Gruppe SafePay.
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