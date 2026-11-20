Infoveranstaltung am 23. November

Die Gemeinde bietet allen Betroffenen ein persönliches Darknet-Monitoring an. Zudem findet am 23. November um 18 Uhr im Schloss Reichenau ein Informationsabend mit IT-Sicherheitsexperten statt. Erneut wurde darauf verwiesen, dass die Gemeinde niemals telefonisch, per SMS oder E-Mail nach Passwörtern, Kontodaten oder Zahlungen frage. Wer solche Nachrichten erhalte, solle sich an das Rathaus oder die Polizei wenden. Involviert in den Angriff war die Ransomware-Gruppe SafePay.