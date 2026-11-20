Zum Auftakt in die neue Skisprung-Saison hat Raffael Zimmermann im Mixed-Teambewerb gleich aufzeigen können. Dass er in Lillehammer den Sprung ins ÖSV-Team geschafft hat, ist für den jungen Tiroler eine besondere Sache und hatte auch ein Anruf zuhause als Folge.
Als Zimmermann von seiner Nominierung für den Mixed-Teambewerb erfahren hat, musste er erstmal einen Anruf tätigen, wie der 23-Jährige im ORF verraten hat: „Mama hab ich kurz anrufen müssen, das ist ganz klar. Ich habe mich extrem gefreut und ihnen gesagt, dass sie den Fernseher einschalten sollen“, so Zimmermann.
Einen solchen Auftakt hat sich der Youngster nicht erwartet: „Nein überhaupt nicht. Aber es ist extrem cool“, freut sich der Tiroler. Es sei auch einer der bisher spannendsten Tage seiner Skisprung-Karriere, so Zimmermann, der vom aktuell „höchsten aller Dinge“ spricht.
Wurde erst nachnominiert
Für ihn gehe es vor allem darum, die neuen Erfahrungen aufzusaugen und viel mitzunehmen. Zumal er am Freitag für das ÖSV-Team durchaus überzeugen konnte. „Ich glaube, ich habe dem Team ganz gut helfen können“, freute sich der ÖSV-Adler.
Zimmermann wurde anstelle des verletzten Jonas Schuster für die Bewerbe in Lillehammer nominiert und will nun seine Gelegenheit nutzen.
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