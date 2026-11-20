Als Zimmermann von seiner Nominierung für den Mixed-Teambewerb erfahren hat, musste er erstmal einen Anruf tätigen, wie der 23-Jährige im ORF verraten hat: „Mama hab ich kurz anrufen müssen, das ist ganz klar. Ich habe mich extrem gefreut und ihnen gesagt, dass sie den Fernseher einschalten sollen“, so Zimmermann.