Pierce Brosnan oder DJ Ötzi?

Und weil das Projekt nicht bei einem einzigen Abend bleiben soll, sondern als Veranstaltungsreihe geplant ist, hat Bohl auch schon große Pläne. Am nächsten Termin werde bereits gearbeitet.

Bei der Wunschliste seiner künftigen Gäste zeigt sich der Comedian jedenfalls nicht gerade bescheiden. Wen er unbedingt einmal auf seiner Bühne in die Mangel nehmen würde? „Pierce Brosnan oder DJ Ötzi.“