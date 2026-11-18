Ein ganzes Jahr lang musste sich Paulus Bohl von den Fitness-Brüdern Matti und Jan aufziehen lassen. Jetzt dreht der Comedian den Spieß um – und holt die beiden für sein neues Live-Format „Ganz großes Kino“ vor rund 600 Zuschauer auf die Bühne.
Rache ist bekanntlich süß – und im Fall von Paulus Bohl wird sie sogar ganz großes Kino! Der Comedian, der gemeinsam mit seinem Bruder Benjamin als Comedy-Duo „Dr. Bohl“ bekannt wurde, wagt sich auf neues Terrain. Mit „Ganz großes Kino“ bringt er eine Mischung aus Live-Podcast und Gameshow auf die Bühne. Und für die Premiere im Wiener Cineplexx hat er sich ausgerechnet jene beiden Männer eingeladen, die ihm in diesem Jahr immer wieder das Leben schwer gemacht haben: die Fitness-Brüder Matti und Jan von der „Stew Crew“.
„Da sie mich in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal durch die Gegend gejagt haben (Anm.: Zu dritt sind sie zum Beispiel die ganze Strecke der U1 abgelaufen), habe ich mir gedacht, wir drehen den Spieß mal um und sie müssen in mein Habitat: Vor 600 Leuten auf die Bühne. Live und im Smoking. Ein Match made in heaven“, scherzte Bohl im Vorfeld mit der „Krone“.
Vom Fitness-Duell auf die Kinobühne
Normalerweise sind es die beiden durchtrainierten Brüder, die dem Comedian ordentlich einheizen. Nun soll sich das Blatt wenden. Denn bei „Ganz großes Kino“ wird nicht nur geplaudert, sondern auch gespielt und gegeneinander angetreten. Am Ende hatte bei der Premiere die Stew Crew die Nase vorn und entschied beim letzten Spiel den Abend für sich.
Dass bei diesem Trio ein gewisses Konkurrenzdenken herrscht, gibt Bohl jedenfalls ganz offen zu. Auf die Frage, wer denn am schlechtesten verlieren könne, antwortete er lachend: „Das werden wir herausfinden.“ Und fügte hinzu: „Ich bin ein elendiger Ehrgeizler bei so Spielereien und Leistungssportler mit Sicherheit auch.“ Gut also, dass mit Alina Rauch eine erfahrene Moderatorin dabei ist. Sie soll die überschwingende Motivation der drei Männer „in sichere Bahnen“ lenken.
Ein neues Kapitel ohne den Bruder
Für Paulus Bohl ist der Abend aber auch persönlich ein besonderer Schritt. Während man ihn lange Zeit vor allem an der Seite seines Bruders Benjamin kannte, steht er nun immer öfter alleine im Rampenlicht. „Ich muss ja schon in meinem aktuellen Programm SOLO ohne brüderliche Unterstützung auskommen. Das war ganz am Anfang natürlich eine wesentliche Umstellung, bereitet mittlerweile aber große Freude“, verriet er.
Mit dem neuen Format möchte er seinem Publikum nun eine weitere Seite zeigen. „Das sollte abwechslungsreich sein, aber auch mal einen neuen Blick auf unsere Prominenten ermöglichen, die man sonst nur über den Bildschirm strahlen sieht“, erklärte Bohl.
Der Zuspruch gibt ihm jedenfalls recht: Der Kinosaal war bereits im Vorfeld restlos ausverkauft: „Bessere Premieren-Gäste könnten wir uns nicht wünschen, also freue ich mich wirklich schon sehr!“
Pierce Brosnan oder DJ Ötzi?
Und weil das Projekt nicht bei einem einzigen Abend bleiben soll, sondern als Veranstaltungsreihe geplant ist, hat Bohl auch schon große Pläne. Am nächsten Termin werde bereits gearbeitet.
Bei der Wunschliste seiner künftigen Gäste zeigt sich der Comedian jedenfalls nicht gerade bescheiden. Wen er unbedingt einmal auf seiner Bühne in die Mangel nehmen würde? „Pierce Brosnan oder DJ Ötzi.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.