Für Thomas Stipsits endete die Rückkehr aus dem Griechenland-Urlaub mit einer unangenehmen Überraschung. Der österreichische Schauspieler und Kabarettist entdeckte in seinem Briefkasten mehrere Hassbriefe wegen seiner Rolle als René Benko in dem ORF-Film „Benko – Size Does Matter“. Ein Schock!
Auf Instagram machte der 43-Jährige am Mittwoch seinem Entsetzen sichtlich bestürzt Luft. Kritik an seiner Arbeit sei für ihn völlig in Ordnung, stellte er klar. Doch manche Grenzen dürften nicht überschritten werden. Die Angst um seine Familie merkt man ihm an!
„Aber privat zu einem Haus hinfahren und dort Sachen in den Postkasten reinzuschmeißen, Beleidigungen und andere Dinge, das geht zu weit. Ganz ehrlich. Dort, wo meine Kinder schlafen. Wo meine Familie schläft. Leute, das geht nicht“, sagte er.
„Es war ein Film“
Besonders getroffen zeigte sich Stipsits davon, dass die Nachrichten nicht etwa im Netz, sondern direkt vor seinem Haus, in seinem Briefkasten platziert wurden. Er selbst könne harte Kommentare über seine Person verkraften.
Hier ist die eindringliche Video-Botschaft von Thomas Stipsits auf Instagram:
„Ihr könnt schreiben, ich bin blad, ich bin schiach. Ich kann nicht schauspielern, ich habe gelbe Zähne. Das halte ich alles aus“, erklärte er. Was ihn jedoch stört, ist, dass das direkt bei ihm zu Hause passiert: „Zu mir hinfahren, das finde ich nicht so cool.“
Appell an die Vernunft
Der Hass richtet sich gegen seinen Benko-Film. Der Schauspieler stellt klar, dass er lediglich eine Rolle gespielt habe und nicht mit der Figur verwechselt werden dürfe.
Es war ein Film. Ich bin nicht der René Benko. Ich bin der Thomas Stipsits, der den gespielt hat.
Thomas Stipsits
„Es war ein Film. Ich bin nicht der René Benko. Ich bin der Thomas Stipsits, der den gespielt hat“, stellte er unmissverständlich klar. Zum Schluss richtete er einen eindringlichen Appell an die Verfasser der Nachrichten: „Lasst‘s mei Familie und mi privat daheim in Ruhe.“
Mit diesen Worten zieht Stipsits eine klare Linie zwischen öffentlicher Kritik und privaten Angriffen. Eine Grenze, die für ihn dort verläuft, wo seine Familie beginnt. Unklar ist derzeit, ob er Anzeige erstattet hat.
Thomas Stipsits ist einer der bekanntesten österreichischen Kabarettisten und Schauspieler. Sein erfolgreichster Film ist eindeutig die Kultkomödie „Griechenland“. Außerdem ist er bekannt für seine „Love Machine“-Filme und als Autor für seine Stinatz-Krimis.
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