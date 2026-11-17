Für den neuen „Dancer Against Cancer“-Kalender von Starfotograf Manfred Baumann schwang sogar Dompfarrer Toni Faber den Zauberstab – und setzte damit ein Zeichen für Menschen, die gerade besonders viel Hoffnung brauchen.
Dass der Dompfarrer einen guten Draht nach oben hat, ist ja bekannt. Aber dass ihm jetzt auch noch Flügel wachsen, ist neu! Scherz beiseite: Am Montag schlüpfte Toni Faber für den guten Zweck in eine höchst ungewöhnliche Rolle. Mit Feenflügeln, Zauberstab und einer gehörigen Portion Charme posierte er für den neuen „Dancer Against Cancer“-Kalender 2027/28 von Starfotograf Manfred Baumann.
In zauberhafter Mission waren auch Julia Furdea, Monika Ballwein sowie Jazz Gitti unterwegs. Letztere weiß nur zu gut, wie wichtig Unterstützung in schwierigen Zeiten ist. Schließlich war die Entertainerin selbst von Krebs betroffen. Glücklicherweise wurde die Erkrankung bei einer Vorsorgeuntersuchung frühzeitig erkannt, ihre Bestrahlungen hat sie mittlerweile abgeschlossen.
Mission Completed
Denn hinter dem märchenhaften Shooting steckt eine ernste und zugleich berührende Botschaft: Menschen, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert werden, brauchen gerade in dieser schwierigen Lebensphase jemanden an ihrer Seite, der ihnen Mut macht, Kraft und Hoffnung schenkt und ihnen das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Denn oft sind es die kleinen Gesten, ein offenes Ohr oder ein paar aufmunternde Worte, die Großes bewirken können. Eben eine gute Fee, die zwar keine Wunder vollbringen kann, dafür aber auch in dunklen Zeiten ein wenig Licht und vielleicht sogar ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Und wer könnte dafür besser geeignet sein als unser Dompfarrer? Schließlich gehört es für den 64-Jährigen auch abseits des Fotoshootings zum Alltag, Menschen zuzuhören, ihnen Trost zu spenden und in schwierigen Momenten für sie da zu sein.
PS: Mit seinem himmlischen Einsatz ziert er sogar das Titelblatt des Kalenders!
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.