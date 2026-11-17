Dass der Dompfarrer einen guten Draht nach oben hat, ist ja bekannt. Aber dass ihm jetzt auch noch Flügel wachsen, ist neu! Scherz beiseite: Am Montag schlüpfte Toni Faber für den guten Zweck in eine höchst ungewöhnliche Rolle. Mit Feenflügeln, Zauberstab und einer gehörigen Portion Charme posierte er für den neuen „Dancer Against Cancer“-Kalender 2027/28 von Starfotograf Manfred Baumann.

In zauberhafter Mission waren auch Julia Furdea, Monika Ballwein sowie Jazz Gitti unterwegs. Letztere weiß nur zu gut, wie wichtig Unterstützung in schwierigen Zeiten ist. Schließlich war die Entertainerin selbst von Krebs betroffen. Glücklicherweise wurde die Erkrankung bei einer Vorsorgeuntersuchung frühzeitig erkannt, ihre Bestrahlungen hat sie mittlerweile abgeschlossen.