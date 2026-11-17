„Ich bin unschuldig“, auch beim zweiten Verhandlungstag in Wels blieb ein 29-jähriger Vater bei seiner Version des Vorfalls. Wie berichtet, wird dem 13-fach-Vorbestraften eine absichtlich schwere Körperverletzung seines vier Monate alten Sohnes vorgeworfen. Ein erster Prozesstermin Ende Juli musste zur Einholung eines neurologischen Gutachtens vertagt werden. Der Mann gab an mit seinem Kind im Arm gestürzt zu sein. „Dann war es bewusstlos und ich habe es geschüttelt, damit es wieder zu sich komm“, erklärte er zusammengefasst.