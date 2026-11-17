Für einen 13-fach vorbestraften 29-Jährigen stand am Dienstag vor dem Welser Landesgericht viel auf dem Spiel. Laut Anklage hatte der 29-Jährige seinem damals vier Monate alten Sohn im April schwere Hirnblutungen und erhebliche Kopfverletzungen zugefügt. Ihm drohten bis zu 15 Jahre Haft, geworden sind es neun.
„Ich bin unschuldig“, auch beim zweiten Verhandlungstag in Wels blieb ein 29-jähriger Vater bei seiner Version des Vorfalls. Wie berichtet, wird dem 13-fach-Vorbestraften eine absichtlich schwere Körperverletzung seines vier Monate alten Sohnes vorgeworfen. Ein erster Prozesstermin Ende Juli musste zur Einholung eines neurologischen Gutachtens vertagt werden. Der Mann gab an mit seinem Kind im Arm gestürzt zu sein. „Dann war es bewusstlos und ich habe es geschüttelt, damit es wieder zu sich komm“, erklärte er zusammengefasst.
Stumpfe Gewalt gegen den Kopf
Doch sowohl Staatsanwaltschaft als auch beauftragte Gutachter widersprechen der Version. Es wurde von einem voll ausgeprägten Schütteltrauma und stumpfer Gewalt gegen den Kopf des Babys gesprochen. Das Kind erlitt durch die Aktion schwerste Blutungen und Hirnverletzungen, ist blind und hat Epilepsie.
Das Schöffengericht sprach den Angeklagten wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen schuldig und verhängte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Die Verteidigung erbat sich Bedenkzeit, die Staatsanwaltschaft kündigte Berufung an. Laut Anklage drohten dem Mann zwei bis 15 Jahre Haft.
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