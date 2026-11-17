Erhebung unter 16 Betrieben

Die Personalkosten verschlingen mittlerweile knapp 43 Prozent des Nettoumsatzes, vor zehn Jahren waren es noch knapp 40 Prozent. Gleichzeitig sank der operative Ergebnisanteil von 16,06 auf 14,65 Prozent. Und von diesem Betrag müssen unter anderem noch Miete, Zinsen und häufig auch der eigene Unternehmerlohn bezahlt werden. Die Berechnungen beruhen auf einer ergänzenden Erhebung unter 16 Gastronomiebetrieben.

Wirtschaftsprofessor Schneider sieht vor allem in den steigenden Kosten, der zunehmenden Bürokratie und der schwierigen Suche nach Nachfolgern die größten Herausforderungen für traditionelle Wirtshäuser. Besonders kleinere Familienbetriebe geraten dadurch immer stärker unter Druck.