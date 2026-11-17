Das Schnitzel wird teurer, das Bier ebenso. Doch bei den Wirten bleibt immer weniger hängen. Eine neue Studie zeigt, wie sehr Oberösterreichs traditionelle Gasthäuser unter Druck stehen. Jetzt soll die Wirtshauskultur sogar zum immateriellen Kulturerbe werden.
Ein Schweinsbraten mit Knödel, ein frisch gezapftes Bier und am Stammtisch wird über Gott und die Welt diskutiert. Was für Generationen von Oberösterreichern selbstverständlich war, könnte irgendwann zur Seltenheit werden. Denn das klassische Wirtshaus kämpft ums Überleben. Wie ernst die Lage ist, zeigt eine neue Studie von Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider, die am Dienstag gemeinsam mit den Gastronomen Günter Hager und Thomas Mayr-Stockinger präsentiert wurde.
Nur noch 450 klassische Wirtshäuser
Die Zahlen geben zu denken: Von den rund 6000 Gastronomiebetrieben in Oberösterreich sind nach Expertenschätzungen nur noch etwa 450 klassische Wirtshäuser. Zum Vergleich: Die asiatische Gastronomie zählt geschätzt 600 Betriebe, ebenso viele sind es bei Beisln, Bars und Pubs. Dabei geht es den Studienautoren keineswegs darum, andere Küchen schlechtzureden. Vielmehr warnen sie vorm Verlust: „Wir müssen unser oberösterreichisches Wirtshaus mit dem Stammtisch wieder als das benennen, was es ist: ein Stück unserer Identität“, betont Mayr-Stockinger.
Traditionelle Treffpunkt verschwinden
Denn während neue gastronomische Konzepte entstehen, verschwinden traditionelle Treffpunkte. Laut Wirtschaftskammer sank die Zahl der als Gasthäuser erfassten Betriebe zwischen 2015 und 2025 zwar lediglich um ein Prozent. Doch diese Statistik erzählt nur die halbe Wahrheit: Nicht jedes offiziell als Gasthaus geführte Lokal ist tatsächlich noch ein klassisches Wirtshaus mit Stammtisch, regionaler Küche und Vereinsleben.
Teures Bier, weniger Ertrag
Besonders bemerkenswert ist die wirtschaftliche Entwicklung. Ein halber Liter Bier kostete in den untersuchten Betrieben 2016 durchschnittlich 3,73 Euro, heute sind es 5,27 Euro. Ein Wiener Schnitzel verteuerte sich im selben Zeitraum von 11,11 auf 17,80 Euro. Trotzdem bleibt den Wirten anteilig weniger übrig. „Wir waren nicht diejenigen, die die Preise nach oben getrieben haben, sondern wir sind von den Preisen nach oben getrieben worden“, erklärt Mayr-Stockinger.
Erhebung unter 16 Betrieben
Die Personalkosten verschlingen mittlerweile knapp 43 Prozent des Nettoumsatzes, vor zehn Jahren waren es noch knapp 40 Prozent. Gleichzeitig sank der operative Ergebnisanteil von 16,06 auf 14,65 Prozent. Und von diesem Betrag müssen unter anderem noch Miete, Zinsen und häufig auch der eigene Unternehmerlohn bezahlt werden. Die Berechnungen beruhen auf einer ergänzenden Erhebung unter 16 Gastronomiebetrieben.
Wirtschaftsprofessor Schneider sieht vor allem in den steigenden Kosten, der zunehmenden Bürokratie und der schwierigen Suche nach Nachfolgern die größten Herausforderungen für traditionelle Wirtshäuser. Besonders kleinere Familienbetriebe geraten dadurch immer stärker unter Druck.
„Kanada hat auch schöne Berge“
Die Folgen reichen weit über die Speisekarte hinaus. Schließt der letzte Dorfwirt, verlieren Vereine ihren Treffpunkt, Stammtische ihr Zuhause und Gemeinden ein Stück gesellschaftliches Leben. Auch regionale Bauern, Fleischer und Bäcker verlieren wichtige Abnehmer. „Kanada hat auch schöne Berge, aber keinen Kaiserschmarrn, kein Schnitzel, keinen Heurigen“, bringt es Hager auf den Punkt. Für ihn ist das Wirtshaus weit mehr als ein Ort zum Essen und Trinken. Es ist ein Stück regionaler Identität, das sich durch internationale Gastronomiekonzepte nicht einfach ersetzen lässt.
Junge wollen Betriebe nicht mehr übernehmen
Dazu kommt ein Problem, das sich nicht mit höheren Schnitzelpreisen lösen lässt: Immer weniger junge Menschen wollen einen Betrieb übernehmen, in dem lange Arbeitszeiten, hohe Investitionen und unsichere Erträge auf sie warten. Schneider fordert deshalb weniger Bürokratie, Erleichterungen bei der Sanierung alter Gasthäuser und neue Betreibermodelle. In manchen Gemeinden könnten etwa Bürgergenossenschaften helfen, das Wirtshaus zu erhalten.
Wirtshauskultur als immaterielles Kulturerbe
Besonders spannend ist aber eine Initiative, an der Mayr-Stockinger und seine Mitstreiter bereits arbeiten: Die „Oberösterreichische Wirtshauskultur mit Stammtisch“ soll als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden. Damit sollen nicht einzelne Gebäude geschützt, sondern die Traditionen, die regionale Küche und das gesellschaftliche Miteinander gewürdigt werden. Die Hoffnung dahinter: Was als Kulturerbe anerkannt ist, bekommt mehr Aufmerksamkeit und könnte gezielter unterstützt werden. Denn eines macht die Studie deutlich: Ein Wirtshaus lässt sich nicht allein mit Nostalgie retten. Es muss sich auch wirtschaftlich wieder rechnen.
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