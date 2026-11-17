Die ÖH Linz wirft der Johannes Kepler Universität vor, das Werk eines nationalsozialistisch belasteten Künstlers am Campus auszustellen. Das Rektorat widerspricht den Anschuldigungen massiv.
Die Johannes Kepler Universität Linz distanziert sich vom Vorwurf der ÖH, dass am Campus Auhof ein Werk eines nationalsozialistisch belasteten Künstlers ausgestellt sei.
„Das betreffende Werk stammt vom renommierten Linzer Künstler Helmuth Gsöllpointer, der bei Ende des NS-Regimes 1945 erst 12 Jahre alt war“, betont Andreas Janko, JKU Vizerektor für Lehre und Studierende. „Der Vorwurf ist also völlig haltlos. Ich finde es ehrlich gesagt seltsam, dass solch schwerwiegende Vorwürfe gemacht werden, ohne diese zu prüfen und den Kontakt zu uns zu suchen.“
Am Campus Auhof der JKU befinden sich mehrere Kunstwerke von Gsöllpointer – eines davon ist das betreffende im Ch@t Café.
Zahlreiche Auszeichnungen
Gsöllpointner ist ein 1933 geborener Linzer Künstler und erhielt 2002 die Ehrensenatorenschaft der JKU. Für seine künstlerischen Arbeiten und seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Auch das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wurde ihm angeboten, was er aber ablehnte. Er war zudem Rektor der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. 2025 ist er verstorben.
Dieser Künstler und sein Werk sind laut JKU völlig unbelastet. Während eine der Skulpturen Gsöllpointners am Campus eine Dauerleihgabe des Nordico Stadtmuseums ist, stammt das betreffende Werk aus dem Nachlass von Herbert Koller. Auch Koller war Mitglied der Ehrengemeinde der JKU.
Posthume Aberkennung der Ehrenwürde
Nach einer vom Rektorat veranlassten Prüfung der Ehrengemeinde auf nationalsozialistische oder andere antidemokratische Belastungen wurde Koller diese Ehre 2025 posthum wieder aberkannt. Koller wurde bereits 1931 NSDAP-Mitglied, belegte ab 1938 Funktionen in der SA und ab 1941 in der SS. Weitere belastende biografische Punkte sind dokumentiert.
Die JKU prüft daher derzeit, ob es sich beim betreffenden Werk um eine Leihgabe oder Schenkung an die JKU handelt und wie mit dieser Situation umgegangen werden soll. Die Universität distanziert sich von allen antidemokratischen oder faschistischen Einflüssen und Gedankengut. Im Mittelpunkt steht allerdings das Kunstwerk eines ihrer Ansicht nach völlig unbeteiligten und über jeden Zweifel erhabenen Künstlers.
Prüfprozess ist noch im Laufen
Der angesprochene Prüfprozess ist noch nicht abgeschlossen – die JKU will aber auf jeden Fall nach einer entsprechenden Abwägung die angemessenen Schritte unternehmen.
„Anstatt ungeprüfte Vorwürfe zu machen, erwarte ich von der ÖH, selbst mitzuhelfen, die schwarzen Schafe unter den Studierenden zu finden“, so Alexander Freischlager, Vizerektor für Campusentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Antisemitische Schmierereien
So wurden erst diese Woche antisemitische Schmierereien (durchgestrichene Davidsterne) auf Wänden der JKU entdeckt und auf Anweisung des Rektorats sofort entfernt: „Nicht ein Kunstwerk von Gsöllpointer ist ein Problem, sondern jene, die unsere demokratischen und menschlichen Werte so eindeutig missachten!“
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