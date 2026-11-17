Die JKU prüft daher derzeit, ob es sich beim betreffenden Werk um eine Leihgabe oder Schenkung an die JKU handelt und wie mit dieser Situation umgegangen werden soll. Die Universität distanziert sich von allen antidemokratischen oder faschistischen Einflüssen und Gedankengut. Im Mittelpunkt steht allerdings das Kunstwerk eines ihrer Ansicht nach völlig unbeteiligten und über jeden Zweifel erhabenen Künstlers.