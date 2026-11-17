Mit Jürgen Riepl begrüßen wir diesmal einen altbekannten Gast im „Einwürfe“-Studio. Mit dem sportlichen Leiter der Carinthian Flamengos, der auch beim Kärntner Fußballverband tätig ist, beleuchten wir die aktuelle Entwicklung des Futsals in Kärnten und Österreich. Doch auch beim Fußball auf dem grünen Rasen hat Riepl einiges mitzureden – wie sich gleich beim ersten Cup-Duell zeigt.