„Mit großer Trauer und Fassungslosigkeit nehmen wir Abschied von unserem gebliebten B.“ – Nach dem Tod eines 30-Jährigen, der in Perg nach einem Streit von seinem eigenen Bruder (35) erstochen worden sein soll, gibt es für die Hinterbliebenen eine große Welle der Solidarität. Seine Frau wurde bei der brutalen Messerattacke ebenfalls schwer verletzt. Sie flüchtete mit dem gemeinsamen Baby zu Nachbarn.