Perg in Oberösterreich steht unter Schock. In der Nacht auf Montag ist es zu einem blutigen Streit zwischen zwei Brüdern gekommen. Ein 30-Jähriger wurde von einem älteren Bruder durch zwei Stiche mit einem Messer tödlich verletzt. Nun gibt es einen Spendenaufruf. Schon fast 20.000 Euro gesammelt.
„Mit großer Trauer und Fassungslosigkeit nehmen wir Abschied von unserem gebliebten B.“ – Nach dem Tod eines 30-Jährigen, der in Perg nach einem Streit von seinem eigenen Bruder (35) erstochen worden sein soll, gibt es für die Hinterbliebenen eine große Welle der Solidarität. Seine Frau wurde bei der brutalen Messerattacke ebenfalls schwer verletzt. Sie flüchtete mit dem gemeinsamen Baby zu Nachbarn.
Großes Echo auf Plattform
Um sie und die anderen Hinterbliebenen zu unterstützen, wurde von einem Bekannten der Familie auf der Plattform „gofundme“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Erfolg ist enorm: Nach nur 20 Stunden wurden schon beinahe 20.000 Euro gespendet – ein finanzieller Trost in diesen schweren Stunden für die Familie.
Zuletzt wurde die Plattform durch einen anderen Fall bekannt: Der 18-jährige David war in Linz mit dem Rad gegen ein Auto geprallt. Dabei wurde der junge Fußballer so schwer verletzt, dass er wenige Tage später im Krankenhaus verstorben war. Auch hier wurden rund 16.000 Euro gesammelt, um dem Jugendlichen einen würdigen Abschied zu bereiten.
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