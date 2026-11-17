Österreich will die Fußball-EM der U21! 2029 steigt das Großevent – der ÖFB ging vor zwei Monaten mit acht Stadien ins Bewerbungsrennen: der Generali-Arena (Austria Wien), den Stadien von St. Pölten und BW Linz, dem Tivoli in Tirol, dem Schnabelholz (Altach) sowie den Arenen von LASK, Ried und Rapid. Letztere wackelt nun – weil die Klubmitglieder kurioserweise dagegen stimmten.