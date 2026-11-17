

Vier Tage nach den wüsten Szenen beim Perchtenlauf des SK Kammer in Schörfling am Attersee ist die Empörung groß. Nicht nur über die beiden Raufbolde (21, 32), die zwei Polizisten attackierten, sondern vor allem darüber, dass die beliebte Veranstaltung deshalb vor dem Aus stehen könnte. Zahlreiche Besucher stellen sich nun hinter die Organisatoren und wollen nicht, dass einige wenige Randalierer das Ende des Perchtenlaufs besiegeln.