Zwei Männer attackierten nach einem Perchtenlauf in Schörfling am Attersee Polizisten. Nun überlegt der Veranstalter, das Spektakel einzustellen. Unter den Besuchern regt sich aber Widerstand: „Wegen drei Menschen werden 1000 Leute bestraft.“ Auch bei anderen Perchtenläufen wird die Sicherheit zum Thema.
Vier Tage nach den wüsten Szenen beim Perchtenlauf des SK Kammer in Schörfling am Attersee ist die Empörung groß. Nicht nur über die beiden Raufbolde (21, 32), die zwei Polizisten attackierten, sondern vor allem darüber, dass die beliebte Veranstaltung deshalb vor dem Aus stehen könnte. Zahlreiche Besucher stellen sich nun hinter die Organisatoren und wollen nicht, dass einige wenige Randalierer das Ende des Perchtenlaufs besiegeln.
Wie von der „Krone“ berichtet, war es nach dem Perchtenlauf mit zwölf Passen und rund 1000 Besuchern bei der anschließenden Party im Festzelt gegen 0.30 Uhr zu einer Rauferei gekommen. Als die Polizei einschritt, eskalierte die Situation: Eine Beamtin kassierte einen Faustschlag, ihr Kollege wurde in den Schwitzkasten genommen. Erst der Einsatz von Pfefferspray beendete die Angriffe.
Die Bilanz: zwei Festnahmen, verletzte Polizisten und Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Doch die Ausschreitungen könnten noch weitere Folgen haben.
„Wegen drei Menschen werden 1000 Leute bestraft“
SK-Kammer-Sektionsleiter Bernhard Danner denkt darüber nach, den Perchtenlauf künftig nicht mehr zu veranstalten. Das wollen viele Besucher nicht hinnehmen. In Online-Kommentaren machen sie ihrem Ärger Luft: „Schade, dass solche Top-Veranstaltungen, die ein Verein braucht und für die Allgemeinheit eine Bereicherung sind, heutzutage nicht mehr durchführbar sind.“
Uns ist es zu blöd, dass wir viel Zeit und Arbeit in so eine Veranstaltung stecken und dann am Ende so etwas herauskommt.
Veranstalter Bernhard Danner, SK Kammer
Bild: SK KAMMER
Ein anderer schreibt: „Wegen drei Menschen werden 1000 Leute bestraft.“ Und ein weiterer bringt die Stimmung auf den Punkt: „Sehr schade um dieses Event – wegen ein paar Trotteln.“
Auch Danner lässt der Vorfall nicht los: „Wir können nichts dafür, wenn sich manche Leute nicht zusammenreißen. Uns ist es zu blöd, dass wir viel Zeit und Arbeit in so eine Veranstaltung stecken und dann am Ende so etwas herauskommt“, sagt der Obmann. Ob es 2027 eine Neuauflage des Perchtenlaufs geben wird, ist derzeit noch offen.
Die Ausschreitungen in Schörfling sind nicht der einzige Vorfall rund um die heurigen Perchtenläufe. In Ansfelden hatten Besucher, wie berichtet, sogar Steine auf Perchten geworfen.
Die Sicherheit rückt deshalb bei den kommenden Veranstaltungen verstärkt in den Mittelpunkt. In Spital am Pyhrn, wo einer der größten Perchtenläufe Oberösterreichs stattfindet, will man die Sicherheitsvorkehrungen bereits im Vorfeld verstärken.
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