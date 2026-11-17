Zu den Höhepunkten zählen eine Einzelausstellung der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota, die auch schon bei der Kulturhauptstadt im Salzkammergut im Jahr 2024 dabei gewesen ist. Sie hatte damals eine beeindruckende Installation im Stollen in Ebensee gezeigt. Was sie in Lettland zeigt, ist noch nicht öffentlich. Die Ausstellung wird aber zu den Höhepunkten des Kulturhauptstadtjahres zählen.