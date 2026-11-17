Ausstellungen, Opern, Musikfestivals: Lettlands drittgrößte Stadt Liepaja hat ihr Programm als Europäische Kulturhauptstadt 2027 vorgestellt. Unter dem Motto „(un)rest“ gebe es mehr als 500 Veranstaltungen. Eine der Hauptkünstlerinnen, die sich präsentieren, war schon im Salzkammergut 2024 dabei.
Im kommenden Jahr ist Lettlands drittgrößte Stadt Liepaja die Europäische Kulturhauptstadt 2027. Unter dem Motto „(un)rest“ gebe es mehr als 500 Veranstaltungen, sagt Liepaja-2027-Programmdirektorin Baiba Bartkevica. Darunter sind auch Chor-Feste und Mitmach-Aktionen. Das Programm ist in fünf Themenbereiche unterteilt.
Zu den Höhepunkten zählen eine Einzelausstellung der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota, die auch schon bei der Kulturhauptstadt im Salzkammergut im Jahr 2024 dabei gewesen ist. Sie hatte damals eine beeindruckende Installation im Stollen in Ebensee gezeigt. Was sie in Lettland zeigt, ist noch nicht öffentlich. Die Ausstellung wird aber zu den Höhepunkten des Kulturhauptstadtjahres zählen.
Überwindung der Geschichte
Außerdem ein Highlight: Aufführungen der Opern-Performance „Sun & Sea“ über den menschengemachten Klimawandel.
Liepaja liegt an der Ostseeküste und zählt heute knapp 70.000 Einwohner. In der Sowjetzeit (1940-1991, mit deutscher Besatzungsunterbrechung 1941-1944) war Liepaja eine der wichtigsten Militär- und Industriestädte Lettlands. Zahlreiche Marineeinheiten, U-Boote und Küstenverteidigungsanlagen waren dort stationiert. Viele Bereiche waren für Ausländer und selbst für viele Sowjetbürger nicht zugänglich.
Doch nun wird die Küstenstadt nach der Hauptstadt Riga (2014) die zweite Europäische Kulturhauptstadt aus Lettland sein.
Die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres findet von 22. bis 24. Jänner 2027 statt. Man hofft auf 450.000 Besucher.
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