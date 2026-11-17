Auch künftig Tierleid zu erwarten

Und führt weiter aus: „Das Gericht berücksichtigte dabei auch, dass trotz wiederholter Beratungen durch Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, behördlicher Maßnahmenvorschreibungen, Verwaltungsstrafverfahren und einer bereits rechtskräftigen Androhung eines Tierhalteverbotes keine nachhaltige Verbesserung der Tierhaltung erreicht werden konnte. Auch für die Zukunft war daher zu erwarten, dass sich die festgestellten Missstände fortsetzen und es erneut zu Schmerzen, Leiden oder Schäden bei Tieren kommen könnte. Eine bloße neuerliche Androhung eines Tierhalteverbotes wurde unter diesen Umständen als nicht ausreichend angesehen, um weiteres Tierleid in Zukunft voraussichtlich zu verhindern. Die Beschwerde gegen das dauerhafte Tierhalteverbot wurde daher als unbegründet abgewiesen.“