Geht es um Medienkunst, führt kein Weg an Linz vorbei: Die Ars Electronica ist weltweit führend – und bringt auch der Wirtschaft viel. Eine Studie der Johannes Kepler-Universität, durchgeführt von Friedrich Schneider, errechnet 42 Millionen Euro Wertschöpfung
Zum 30-Jahre-Jubiläum des Ars Electronica Centers hat das Forschungsinstitut für Bankwesen der Johannes Kepler Universität Linz erstmals den volkswirtschaftlichen Beitrag des Medienfestivals untersucht.
Das Ergebnis: Jährlich werden rund 42 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung ausgelöst und 353 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen oder gesichert.
Gewinn für Hotels und Gastro
Der größte Anteil entfällt auf den laufenden Betrieb mit 28 Millionen Euro. Besonders stark wirken das Ars Electronica Festival und das Ars Electronica Center. Gemeinsam mit ihren Partnern generieren sie jährlich rund 12,2 Millionen Euro für die regionale Wirtschaft. Davon profitieren unter anderem Hotellerie, Gastronomie und Handel.
Allein das Festival vergibt Aufträge von rund einer Million Euro pro Jahr an österreichische Unternehmen, u. a. aus den Bereichen Veranstaltungstechnik und Kreativwirtschaft.
Die größere Sichtbarkeit unserer Angebote und das 30-Jahre-Jubiläum des Ars Electronica Centers haben heuer mehr lokales Publikum zum Festival gelockt.
Gerfried Stocker, Co-Geschäftsführer
Festival als Magnet mit Wertschöpfung
Besucher sorgen zudem für Wertschöpfung: Sie geben jährlich rund 6,7 Millionen Euro in der Region aus. Vor allem internationale Gäste mit durchschnittlich vier Nächtigungen tragen dazu bei.
Treffpunkt Hauptplatz
Auch die Frequenz in der Linzer Innenstadt steigt deutlich: Während der fünf Festivaltage 2026 wurden am Hauptplatz 83.892 Aufenthalte registriert, etwa zehn Prozent mehr als üblich. Das Ars Electronica Center zählt jährlich rund 166.000 Besucher. Knapp drei Viertel kommen aus Österreich, der Großteil davon aus Oberösterreich.
Zum Erfolg trägt auch der marktorientierte Bereich Ars Electronica Solutions bei. Dieser hat zuletzt für das Museum of Science in Boston zwei Deep Spaces entwickelt, die eine neue immersive Umgebung für Wissenschaft, Austausch und gemeinsame Erlebnisse schaffen.
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