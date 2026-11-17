Gewinn für Hotels und Gastro

Der größte Anteil entfällt auf den laufenden Betrieb mit 28 Millionen Euro. Besonders stark wirken das Ars Electronica Festival und das Ars Electronica Center. Gemeinsam mit ihren Partnern generieren sie jährlich rund 12,2 Millionen Euro für die regionale Wirtschaft. Davon profitieren unter anderem Hotellerie, Gastronomie und Handel.