Viele Jahre haben die Flachauer auf den Zuschlag für einen Riesentorlauf unter Flutlicht gewartet. Am 4. Jänner 2027 wird dieser Traum endlich Realität. Weshalb an der „Hermann-Maier-Weltcupstrecke“ 42 statt 21 LED-Flutlichtmasten stehen werden. „Wir sind stolz, zwei Nachtrennen austragen zu können“, sagte Wolfgang Hettegger, Chef des Organisationskomitees.