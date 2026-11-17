Die Krim-Brücke ist schwer beschädigt, der einzige Ausweg führt durch ein Kriegsgebiet. In Chats berichten Russen von brennenden Fahrzeugen, Minen und tödlichen Drohnenangriffen. Krone+ hat die erschütternden Stimmen gesammelt und aus dem Russischen übersetzt.
Wie es sich anfühlt, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein – davon können derzeit viele Russen ein Lied singen. Riesige Brocken liegen von der längsten Brücke Europas im Wasser. Aufgrund eines Sturms ist auch die Fährverbindung geschlossen.
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