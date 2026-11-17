Die oberösterreichische Greinöcker & Willibald Warenhandels GmbH & Co. KG – sie betreibt zum Beispiel ein Kaufhaus in Vöcklamarkt – ist insolvent. Das Landesgericht Wels hat am Dienstag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Im Rahmen der Sanierung sollen 27 der insgesamt 92 Bediensteten ihre Jobs verlieren.
Das insolvente Unternehmen wurde 1913 gegründet und betreibt in Vöcklamarkt ein Kaufhaus für Bekleidung, Schuhe, Spielwaren, Deko- sowie Schulartikel. Auch ein Intersport-Markt ist Teil des Kaufhauses.
Nun berichten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 vom Konkurs. Die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens stünden mit einem „schwierigen Marktumfeld“ und einer „negativen Abhängigkeit des Handels von funktionierenden Lieferketten“ in Zusammenhang. Es habe sich gezeigt, dass trotz „umfangreicher Bemühungen“ der Turnaround nicht geschafft werden konnte und „weitere massive Veränderungen“ erforderlich sind. Auch auf „der Personalseite“ seien „Veränderungen ohne hohen Kostenaufwand nur sehr eingeschränkt möglich“. Viele Mitarbeiter seien mehr als 25 Jahre im Betrieb, „was hohe Abfertigungsrückstellungen für die Schuldnerin nötig macht“. Seit Oktober habe man die Löhne nicht mehr zahlen können.
Fast zwölf Millionen Euro Schulden
Bei der Zahl der Gläubiger weichen die beiden Verbände voneinander ab: Der KSV berichtet von rund 360 Gläubigern, die Creditreform von etwa 430. Die Passiva werden vom KSV mit 11,7 Millionen Euro (davon unbesichert: 4,9 Millionen Euro) angegeben. Die Aktiva belaufen sich auf 8,6 Millionen Euro (davon frei/unbelastet: 1,9 Millionen Euro). Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent ihrer Forderungen angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans.
Ein zum Unternehmen gehörendes Modegeschäft in Vöcklabruck soll geschlossen werden Laut KSV beschäftigt das Unternehmen derzeit zwei Lehrlinge, 27 Dienstnehmer in Vollzeit und 65 Dienstnehmer in Teilzeit.
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