Nun berichten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 vom Konkurs. Die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens stünden mit einem „schwierigen Marktumfeld“ und einer „negativen Abhängigkeit des Handels von funktionierenden Lieferketten“ in Zusammenhang. Es habe sich gezeigt, dass trotz „umfangreicher Bemühungen“ der Turnaround nicht geschafft werden konnte und „weitere massive Veränderungen“ erforderlich sind. Auch auf „der Personalseite“ seien „Veränderungen ohne hohen Kostenaufwand nur sehr eingeschränkt möglich“. Viele Mitarbeiter seien mehr als 25 Jahre im Betrieb, „was hohe Abfertigungsrückstellungen für die Schuldnerin nötig macht“. Seit Oktober habe man die Löhne nicht mehr zahlen können.