Vorschulstufe der Wiener Volksschulen: Fast vier von fünf Kindern gelten dort als „außerordentliche Schüler“. Ihr Deutsch reicht nicht aus, um dem Unterricht ohne spezielle Förderung gut zu folgen. Zählt man Vorschule und erste Klasse zusammen, trifft es 49,2 Prozent aller Schulanfänger. 2020 waren es noch 41 Prozent. Das sind die Ergebnisse der jüngsten Testungen im Oktober. Das geht aus einer aktuellen Anfragebeantwortung nach dem Informationsfreiheitsgesetz hervor.