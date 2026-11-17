Für die Produktion von „grünem“ Stahl ist der Linzer Konzern Voestalpine auf leistungsstarke Stromnetze angewiesen. Am Dienstag ging der erste Teil des 800 Millionen Euro teuren Versorgungsrings in Oberösterreich in Betrieb.
Der Stahlkonzern Voestalpine hat einen 25 Meter tiefen und 1,7 Kilometer langen Tunnel gebohrt. Er verbindet den neuen Elektrolichtbogenofen am Werksgelände in Linz mit einem Umspannwerk des Netzbetreibers APG. Als „die Steckdose für die Voestalpine“ bezeichnet APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner das Umspannwerk mit dem Namen „Hütte Süd“. Denn es speist jene großen Mengen an Strom ein, welche die Voest ab 2027 zur Produktion von „grünem“ Stahl benötigt.
Am Dienstag wurde das Umspannwerk offiziell eröffnet. Es ist Teil des 220-kV-Versorgungsrings, der bis 2030 fertiggestellt werden und die Stromversorgung des Zentralraums modernisieren soll. Der Versorgungsring löst 70 Jahre alte Trassen ab und vervierfacht die Leistung im Vergleich zur bisherigen Infrastruktur.
„Netzzugangsanfragen von 36.000 Megawatt“
Und davon profitiert freilich nicht nur die Voest: Das Google-Rechenzentrum in Kronstorf etwa liegt ebenfalls entlang des neuen Versorgungsrings. „Wir integrieren damit die Industrie in den europäischen Strommarkt“, sagt APG-Chef Christiner. Durch Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie wird der Bedarf nach Strom auch künftig weiter steigen – und damit jener nach leistungsstarken Netzen. „Der APG liegen Netzzugangsanfragen von 36.000 Megawatt vor“, sagt Christiner. Zum Vergleich: Die Google-Serverfarm ist im Vollausbau auf 500 Megawatt ausgelegt.
Neben der APG sind auch die regionalen Netzbetreiber Netz OÖ und Linz Netz am Versorgungsring beteiligt. In Summe kostet das Projekt 800 Millionen Euro.
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