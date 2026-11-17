„Netzzugangsanfragen von 36.000 Megawatt“

Und davon profitiert freilich nicht nur die Voest: Das Google-Rechenzentrum in Kronstorf etwa liegt ebenfalls entlang des neuen Versorgungsrings. „Wir integrieren damit die Industrie in den europäischen Strommarkt“, sagt APG-Chef Christiner. Durch Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie wird der Bedarf nach Strom auch künftig weiter steigen – und damit jener nach leistungsstarken Netzen. „Der APG liegen Netzzugangsanfragen von 36.000 Megawatt vor“, sagt Christiner. Zum Vergleich: Die Google-Serverfarm ist im Vollausbau auf 500 Megawatt ausgelegt.