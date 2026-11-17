Für das Nationalteam sei es wichtig, dass der 29-Jährige fit bleibe und „ins Laufen“ komme: „Ich glaube, Österreich braucht ihn mehr denn je im Moment“, so Hamann, der dann noch eine abschließende Prognose wagt: „Das ist, glaube ich, auch einer, dem du in den Hintern treten musst, weil er so viel Qualität hat. Weil vieles einfach zu einfach ist für ihn. Deswegen hoffe ich, dass er gesund bleibt, weil er dann mit Sicherheit auch einer ist, den wir nochmal bei einem großen Verein sehen oder sehen werden.“