Sonderlob für ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic von Didi Hamann! Im Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria hat der ehemalige DFB-Nationalspieler betont, welchen Stellenwert der LASK-Kicker für die Mannschaft von Ralf Rangnick hat. Und Hamann wagt schließlich noch eine Prognose über die Zukunft des Routiniers ...
„Das ist ja eigentlich genau das, was dem ÖFB-Team fehlt. Diese Finesse, dieser Spielwitz, dass einmal einer etwas macht, was keiner erwartet. Wo du einfach einmal durch eine Körpertäuschung Überzahl irgendwo am Feld schaffst“, gerät Hamann bezüglich Kalajdzic geradezu ins Schwärmen.
Der LASK-Kicker hat zuletzt auch in der Nations League gegen Irland (1:0) den entscheidenden Treffer erzielt. Allerdings war er dort erneut als „Joker“ im Einsatz – stand nicht in der Startelf von Teamchef Rangnick. Bis zu seiner Einwechslung, so Hamann, habe man gemerkt, dass die Fähigkeiten von Kalajdzic etwas seien, „das im Spiel gefehlt hat“.
Hamann wagt Kalajdzic-Prognose
Nachdem der Stürmer zunächst nach einem Foul an Irland-Verteidiger O’Shea „Glück hatte, nicht vom Platz zu fliegen“, so Hamann, habe er schließlich gezeigt, welchen Wert er fürs Team hat: „Nicht nur das Tor. Kurz vorher hat er im Mittelkreis einen Ball über den Gegenspieler gehoben, einem einen Beinschuss gegeben. Das ist so ein toller Fußballer und ich hoffe wirklich, ähnlich wie der Demir – das ist ja ein weiterer Rückkehrer nach Österreich -, dass er jetzt nach seinen schweren Verletzungen wirklich beim LASK ins Laufen kommt.“
Für das Nationalteam sei es wichtig, dass der 29-Jährige fit bleibe und „ins Laufen“ komme: „Ich glaube, Österreich braucht ihn mehr denn je im Moment“, so Hamann, der dann noch eine abschließende Prognose wagt: „Das ist, glaube ich, auch einer, dem du in den Hintern treten musst, weil er so viel Qualität hat. Weil vieles einfach zu einfach ist für ihn. Deswegen hoffe ich, dass er gesund bleibt, weil er dann mit Sicherheit auch einer ist, den wir nochmal bei einem großen Verein sehen oder sehen werden.“
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