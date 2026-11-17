Haimbuchner pocht auf alte Vereinbarung

Bei Haimbuchner stößt der mögliche Kurswechsel auf Widerstand. Er habe das Gefühl, dass man sich in der ÖVP von den Ausschlusszonen wegbewegen wolle. „Ich werde mich davon nicht wegbewegen“, stellte der FPÖ-Chef am Dienstag klar. Die gemeinsam mit Achleitner präsentierten Ausschlusszonen seien das Ergebnis jahrelanger fachlicher Arbeit und nicht aus einer politischen Laune heraus entstanden.