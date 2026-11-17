„REIHE 2“ – die Serie über Persönlichkeiten im Sport, die mit Herz und Leidenschaft das Werkl am Laufen halten. Diesmal Admir Hasanovic, der seit 23 Jahren als Referee im Unterhaus pfeift. Warum er als Spieler austickte, welche Kicker man früh verwarnen muss und welche Partie er als einzige von 1600 (!) abbrechen musste.
„Zuerst hat er mich geschubst, dann die Pfeife aus der Hand geschlagen. Und beim Abgang die Cornerfahne rausgerissen und weggeworfen“, erinnert sich Josef Hajek. 12 Spiele kassierte Admir Hasanovic dafür – und sah Hajek dennoch bereits wenige Wochen später wieder. Als Schiedsrichter-Kollege!
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