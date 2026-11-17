Eine gefährliche Verfolgungsjagd lieferte sich ein 29-jähriger Linzer in der Nacht auf Sonntag mit der Polizei. Die Flucht begann auf einem Parkplatz in Reichenau. Als die Beamten den Lenker kontrollieren wollten beschleunigte er auf bis zu 180 km/h. Für den Linzer hagelt es nun Anzeigen.
Zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd kam es am Samstag gegen 22.55 Uhr auf der L1463. Ein Lenker versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit über die L1463 in Richtung Gallneukirchen. Zuvor wurde die Polizeistreife im Zuge einer Fahndung auf dieses Fahrzeug aufmerksam. Als die Beamten den 29-jährigen Lenker aus Linz auf einem Parkplatz in Reichenau kontrollieren wollten, setzte dieser plötzlich zurück und ergriff die Flucht.
Über Böschung gestürzt
Dabei dürfte der Lenker eine Geschwindigkeit zwischen 150 und 180 km/h erreicht haben. Entgegenkommende Fahrzeug konnten nur durch rechtzeitige Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Im Verlauf der Flucht kam der Wagen des 29-Jährigen von der Fahrbahn ab und landete über eine rund zwei Meter tiefe Böschung auf einem Feld. Dennoch setzte der Lenker seine Fahrt fort und gelangte wenig später wieder auf die Fahrbahn.
Plastikdose mit Drogen gefunden
Im Bereich Riedegg verlor die Streife das Auto aus den Augen. Bei einer anschließenden Nachschau konnte das Fahrzeug schließlich in einer Hauseinfahrt in Riedegg entdeckt werden. Im Nahbereich konnten zwei Personen angetroffen werden, einer der Personen wurde als der Lenker erkannt. Zudem konnte eine Plastikdose mit Suchtmittel sichergestellt werden.
Diverse verkehrsrechtliche Anzeigen werden an die Bezirksverwaltungsbehörde vorgelegt sowie eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.
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