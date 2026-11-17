Zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd kam es am Samstag gegen 22.55 Uhr auf der L1463. Ein Lenker versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit über die L1463 in Richtung Gallneukirchen. Zuvor wurde die Polizeistreife im Zuge einer Fahndung auf dieses Fahrzeug aufmerksam. Als die Beamten den 29-jährigen Lenker aus Linz auf einem Parkplatz in Reichenau kontrollieren wollten, setzte dieser plötzlich zurück und ergriff die Flucht.