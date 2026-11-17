„Claudio geht nicht gerne in die Schule und wenn wir streng mit ihm sind, reißt er schon mal aus. Aber länger als zwei Tage war er noch nie weg.“ Die Eltern jenes 14-Jährigen, der seit neun Tagen vermisst ist, durchleben derzeit ihren schlimmsten Albtraum.

„Er ist in der falschen Clique. Das sind Kriminelle, Drogenabhängige – aber ich kenne sie nicht“, ist Papa Ilker G. außer sich vor Sorge. Er befürchtet, dass sein Sohn irgendwo liegen könnte und deshalb nicht gefunden wird. In den sozialen Netzwerken hat er deshalb das Foto von Claudio mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht.