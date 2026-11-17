Jeder Anruf lässt hoffen, jede Stunde erhöht die Angst: Seit neun Tagen ist der 14-jährige Claudio aus dem Bezirk Linz-Land verschwunden. Seine Eltern durchleben seelische Höllenqualen und bitten nun dringend um Hinweise.
„Claudio geht nicht gerne in die Schule und wenn wir streng mit ihm sind, reißt er schon mal aus. Aber länger als zwei Tage war er noch nie weg.“ Die Eltern jenes 14-Jährigen, der seit neun Tagen vermisst ist, durchleben derzeit ihren schlimmsten Albtraum.
„Er ist in der falschen Clique. Das sind Kriminelle, Drogenabhängige – aber ich kenne sie nicht“, ist Papa Ilker G. außer sich vor Sorge. Er befürchtet, dass sein Sohn irgendwo liegen könnte und deshalb nicht gefunden wird. In den sozialen Netzwerken hat er deshalb das Foto von Claudio mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht.
Er ist in der falschen Clique. Das sind Kriminelle, Drogenabhängige – aber ich kenne sie nicht.
Der Vater des Vermissten
Verwirrende Aussage um Vermisstenmeldung
Laut Angaben des Papas hat er auch die Polizei kontaktiert, dieser liegt laut „Krone“-Anfrage aber keine Vermisstenmeldung vor. Claudio ist aus Neuhofen/Krems, hat dunkle Haare und trug zuletzt eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Nike-Schuhe.
Aktuell sind in Oberösterreich 82 Personen (31 weiblich, 51 männlich) als vermisst gespeichert. Davon sind 22 Personen (13 weiblich, 9 männlich) jünger als 18 Jahre.
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