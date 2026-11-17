Für diplomatische Zurückhaltung war Strobl nie berühmt. Mit der SPÖ lag er im Dauerclinch, mit der Pfarre über Kreuz. Auch mit den eigenen Gemeindebediensteten krachte es wegen verspäteter Gehaltszahlungen. Gegen das Land zog er wegen der Mitbenützung des Ortskanals durch Landesstraßen vor Gericht und erstritt mehr als 118.000 Euro. Selbst das Gemeindeamt bekam unter ihm eine neue politische Farbe: Aus Rot wurde Türkis.