Mit der SPÖ im Dauerclinch, mit der Pfarre über Kreuz und mit dem Land vor Gericht: Bernd Strobl sorgte als Bürgermeister von Ollersdorf regelmäßig für Zündstoff. Sein möglicher Nachfolger Maximilian Toth (24) will einen anderen Weg einschlagen, in politischen Positionen aber standhaft bleiben.
Da war also doch etwas im Busch! Als die „Krone“ Bernd Strobl im Oktober mit Rücktrittsgerüchten konfrontierte, reagierte der streitbare ÖVP-Ortskaiser gewohnt scharf. „Wann Strobl was erklärt und wozu er Stellung nimmt, entscheidet Strobl selbst“, ließ er wissen und wetterte gegen „DDR-Methoden“. Einen Monat später ist klar: Nach 14 Jahren räumt der 52-Jährige den Bürgermeistersessel. Auch sein Gemeinderatsmandat legt er zurück.
Für diplomatische Zurückhaltung war Strobl nie berühmt. Mit der SPÖ lag er im Dauerclinch, mit der Pfarre über Kreuz. Auch mit den eigenen Gemeindebediensteten krachte es wegen verspäteter Gehaltszahlungen. Gegen das Land zog er wegen der Mitbenützung des Ortskanals durch Landesstraßen vor Gericht und erstritt mehr als 118.000 Euro. Selbst das Gemeindeamt bekam unter ihm eine neue politische Farbe: Aus Rot wurde Türkis.
Mit Miteinander geht vieles besser. Ich möchte das Gespräch mit allen suchen und gemeinsam Lösungen finden.
Maximilian Toth
Bild: Gemeinde Ollersdorf
Jetzt soll ausgerechnet ein 24-Jähriger die politischen Gräben zuschütten. Maximilian Toth, ÖVP-Gemeindevorstand und Enkel von Altbürgermeister Oskar Fencz, will einen anderen Ton anschlagen. Auf Strobls Streit mit der Pfarre angesprochen, beweist er Humor: „Ich bin selbst im Vorstand der Pfarre. Mit mir selber lege ich mich nicht an.“ Toth will auf Gespräche statt Grabenkämpfe setzen, in Sachfragen aber nicht klein beigeben. „Mit Miteinander geht vieles besser“, ist er überzeugt.
Toth soll am 28. November gewählt werden
Am 28. November entscheidet der Gemeinderat über seine Wahl. Der angehende Ortschef ist seit August Amtsleiter in Hackerberg und arbeitet stundenweise in Ollersdorf. Beide Jobs will er behalten.
Rückendeckung bekommt der bald „zweitjüngste Bürgermeister Österreichs“ von seinem Großvater, der dem Amtsantritt trotz aller Herausforderungen zuversichtlich entgegensieht.
Und Strobl? Der räumt zum Abschied zwar eine Mitschuld am vergifteten politischen Klima ein, fordert im selben Atemzug aber einen Führungswechsel bei der SPÖ. Deren Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck bezeichnet seinen Rücktritt als „längst überfällig“. Von der politischen Bühne verschwindet Strobl als ÖVP-Klubobmann im Landtag nicht. Nur seine Visitenkarten muss er neu drucken lassen – aus dem „Mayor of Ollersdorf“ wird dann vermutlich der „ÖVP-Clubobman“.
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