Erling Haalands Norweger stehen im direkten nordischen Duell um den Sprung ins Viertelfinale der Nations League unter Siegzwang. Nur ein Erfolg in Kopenhagen hilft dem WM-Viertelfinalisten heute weiter. Den Dänen reicht bereits ein Unentschieden, um den in Gruppe voran liegenden Portugiesen in die Runde der besten acht zu folgen. In der Liga B ist noch ein fixer Aufstiegsplatz zu vergeben.