Letzter Gruppenspieltag in der Nations League: Die Konferenz mit Portugal beginnt um 20.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Erling Haalands Norweger stehen im direkten nordischen Duell um den Sprung ins Viertelfinale der Nations League unter Siegzwang. Nur ein Erfolg in Kopenhagen hilft dem WM-Viertelfinalisten heute weiter. Den Dänen reicht bereits ein Unentschieden, um den in Gruppe voran liegenden Portugiesen in die Runde der besten acht zu folgen. In der Liga B ist noch ein fixer Aufstiegsplatz zu vergeben.
Haaland sah dem Showdown im Parken-Stadion nicht gerade erfreut entgegen. „Jetzt im Moment kann ich nicht wirklich die Motivation finden“, sagte der Star-Angreifer von Manchester City nach Norwegens 3:1 gegen Wales. Es werde aber „ein gutes Spiel werden“, schickte er hinterher. In Oslo traf Haaland spät per Elfer mit seinem 66. Tor im Teamtrikot zum Endstand.
Dänemark nahm zuletzt aus Portugal alle drei Zähler mit, Salzburgs Jesper Lindström sah den Sieg seines Teams von der Bank aus. Die Iberer sind ihrerseits in Wales im Einsatz, wobei die Briten als Letzter schon im Play-off stehen.
Ungarn hilft in Budapest nur Sieg weiter
In der Liga B sind Österreich, die Schweiz und Schweden fix aufgestiegen. Der vierte Aufsteiger wird in Budapest in einem Direktduell ermittelt. Ungarn liegt vor dem entscheidenden Spieltag einen Punkt hinter Tabellenführer Nordirland.
Das Hinspiel Ende September war mit einem torlosen Remis zu Ende gegangen. Bei den Ungarn fehlte beim jüngsten 2:0 in Georgien der angeschlagene Salzburg-Stürmer Damir Redzic, Rapids Bendeguz Bolla wurde eingewechselt.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.