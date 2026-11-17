Real Madrid will im Sommer offenbar einen neuen Versuch starten, Erling Haaland in die spanische Hauptstadt zu lotsen. Wie Nick Harris, Redakteur bei der Plattform „Sporting Intelligence“ berichtet, ist der Verein durchaus optimistisch, den Norweger verpflichten zu können.
„Florentino Perez (Präsident von Real, Anm.) ist zunehmend zuversichtlich, dass Erling Haaland in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Das berichtet mir eine Kontaktperson, die erst kürzlich mit Perez zu Mittag gegessen hat“, so Harris in einem Tweet.
Seit mehreren Jahren wird Haaland mit den „Königlichen“ in Verbindung gebracht, zu ernsthaften Verhandlungen ist es bislang jedoch nicht gekommen.
„Er wird zu Barca gehen“
Ein ganz anderes Gerücht streute zuletzt Paul Scholes. „Er sieht wie ein Madrid-Spieler aus, aber er wird zu Barca gehen“, hatte die England-Legende vor wenigen Tagen prophezeit.
Seit 2022 steht Erling Haaland bindet sich Erling Haaland bei Manchester City die Schuhe, bis 2034 läuft sein Vertrag beim englischen Topklub. Wenn es nach den „Skyblues“ geht, wird der 26-jährige Starstürmer diesen auch erfüllen, sämtliche Wechsel-Gerüchte wurden bislang vonseiten des Klubs dementiert.
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