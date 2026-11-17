Seit 2022 steht Erling Haaland bindet sich Erling Haaland bei Manchester City die Schuhe, bis 2034 läuft sein Vertrag beim englischen Topklub. Wenn es nach den „Skyblues“ geht, wird der 26-jährige Starstürmer diesen auch erfüllen, sämtliche Wechsel-Gerüchte wurden bislang vonseiten des Klubs dementiert.