Wenn eine Verhandlung platzt, sind die anderen schuld – so klingt nun auch die Aufarbeitung zwischen den Touristikern in Kirchberg und Kitz. Die Vision einer gemeinsamen Zukunft ist ad acta gelegt. Bleibt noch eine Hintertür?
Aus und (für immer?) vorbei? Die Eingliederung von Kirchberg in den TVB Kitzbühel ist – wie kurz berichtet – nach einer weiteren Verhandlungsrunde am Montag krachend gescheitert.
Debatte um 2,4 Millionen Euro jährlich
Nun geht es um die Deutungshoheit, was die Kipppunkte waren. „Ernsthafte Verhandlungen sehen anders aus“, legte Kitzbühel-Obmann Christian Harisch vor der Presse seine Sicht dar. Im Gespräch waren 2,4 Millionen Euro, die Kitzbühel zehn Jahre lang an das Brixental zahlen sollte, weil das dortige Zugpferd Kirchberg wegfällt. „Diese Zahl war nicht in Stein gemeißelt, aber letztlich gab es von der anderen Seite nie einen konkreten Betrag“, kritisiert Harisch.
Man hätte ohnehin „Haus, Auto, Sparbücher und den Hund“ gegeben – „aber irgendwann ist der Rubikon überschritten“ zog der Kitzbüheler Multiunternehmer einen launigen Vergleich.
Kirchberg muss sich zuerst „scheiden“ lassen
Wie geht es nun weiter? Gibt es doch noch eine Perspektive für diese Tourismus-Ehe? Die einzig denkbare Variante aus Sicht von Kitzbühel ist, dass sich Kirchberg von Westendorf und Brixen „scheiden“ lässt. „Diese Dreiecksbeziehung müsste zuerst aufgelöst werden.“
Es geht nicht darum, Veränderungen zu verhindern. Aber man muss vorher die wirt- schaftlichen und rechtlichen Folgen kennen.
Markus Kofler, TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental
Katalog mit 560 (!) Fragen als Grundlage
Der TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental hat naturgemäß einen anderen Blick auf den Verhandlungsabbruch. Dieser sei von den anderen „einseitig“ erfolgt. Und es sei völlig klar, dass Kirchberg keine fixe Summe für die Trennung nennen konnte. „Bei zehn Millionen Euro Jahresbudget lassen sich die Folgen nicht in drei Wochen seriös berechnen“, betont Markus Kofler, Geschäftsführer des TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental. Wie komplex das Thema war, zeigt auch, dass Koflers Verhandlungsteam einen Katalog mit 560 (!) Fragen zur Grundlage der Entscheidung machen wollte.
Menschlich waren die Verhandlungen auf Augenhöhe, wirtschaftlich sind sie es aber nicht.
Christian Harisch, Obmann Kitzbühel Tourismus
Die Brixentaler werfen der Gegenseite indessen vor, dass die Verhandlungen „nicht auf Augenhöhe“ geführt wurden. Dazu Harisch: „Menschlich waren sie auf Augenhöhe, wirtschaftlich sind wir dies aber nicht“, verweist er selbstbewusst auf die Gamsstadt.
Bei allen ruppigen Untertönen im Zuge des Scheiterns wissen aber alle Beteiligten, dass man als touristischer Nachbar weiter miteinander auskommen muss. „Wir wollen in Zukunft kollegial zusammenarbeiten“, zeigte sich Harisch am Ende versöhnlich. Andreas Moser
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