Katalog mit 560 (!) Fragen als Grundlage

Der TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental hat naturgemäß einen anderen Blick auf den Verhandlungsabbruch. Dieser sei von den anderen „einseitig“ erfolgt. Und es sei völlig klar, dass Kirchberg keine fixe Summe für die Trennung nennen konnte. „Bei zehn Millionen Euro Jahresbudget lassen sich die Folgen nicht in drei Wochen seriös berechnen“, betont Markus Kofler, Geschäftsführer des TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental. Wie komplex das Thema war, zeigt auch, dass Koflers Verhandlungsteam einen Katalog mit 560 (!) Fragen zur Grundlage der Entscheidung machen wollte.