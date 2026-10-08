Mitarbeiter müssen erneut um ihre Gehälter bangen

Strobl: „Vielleicht gewinnen wir im Lotto“

SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits will sich zum politischen Schlagabtausch nicht äußern. Ihr gehe es um die Beschäftigten und deren Familien: „Ein politisches Spiel auf dem Rücken der Mitarbeiter und ihrer Familien auszutragen, geht gar nicht.“ Ob die Gehälter am 15. Oktober letztendlich pünktlich überwiesen werden, kann Strobl nicht sagen. Die Gemeinde warte auf Zahlungen des Landes in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zudem könnten bis zum 25. Oktober weitere Ertragsanteile und Einnahmen aus Vorschreibungen einlangen. Die Mitarbeiter würden ihr Geld jedenfalls bekommen, versichert er. „Vielleicht gewinnen wir im Lotto“, neckt Strobl. Sollten die ausständigen Gelder fließen, könne er sogar „vier Monate im Voraus“ bezahlen.