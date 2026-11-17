Rangnick will sich mit Hintertüren erst gar nicht beschäftigen

Sollte das nicht klappen, gibt es eine weitere Chance – quasi einen Rettungsschirm: Österreich löste mit Platz eins in der Nations League auch einen Startplatz für die EM-Play-offs im März 2028. Da werden – je nachdem, wie viele der reservierten Plätze von den Gastgebern benötigt werden – bis zu vier Endrunden-Tickets ausgespielt.