Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi.
Bei der EM-Endrunde 2024 und der WM heuer im Sommer jeweils die K.-o.-Phase erreicht, den Aufstieg in die A-Liga der Nations League geschafft, dem Team einen beeindruckenden Charakter und neue Glaubwürdigkeit verpasst: Teamchef Ralf Rangnick schraubte seit seinem Amtsantritt Ende Mai 2022 die Zielsetzung nach oben. Zeit zum Verschnaufen gibt es kaum, am 6. Dezember wird in Belfast bereits die EM-Qualifikation ausgelost.
Erstmals seit 32 Jahren kehrt der Fußball mit einem kompletten Turnier auf die Insel zurück. Österreich befindet sich in Lostopf zwei, hat somit nur einen Topgegner als Hürde und könnte sogar als einer der acht besten Gruppenzweiten direkt zur EM-Endrunde 2028 fahren.
Rangnick will sich mit Hintertüren erst gar nicht beschäftigen
Sollte das nicht klappen, gibt es eine weitere Chance – quasi einen Rettungsschirm: Österreich löste mit Platz eins in der Nations League auch einen Startplatz für die EM-Play-offs im März 2028. Da werden – je nachdem, wie viele der reservierten Plätze von den Gastgebern benötigt werden – bis zu vier Endrunden-Tickets ausgespielt.
Doch wer die neue Siegermentalität und Professionalität im Team kennt, weiß, dass Rangnick sich mit Hintertüren erst gar nicht beschäftigen will. Auch für den Deutschen steht ein historisches Triple auf dem Spiel. Noch nie konnte sich ein ÖFB-Teamchef für drei Großereignisse in Serie qualifizieren.
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