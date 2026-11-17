Bester Blick auf das Feuerwerk

Beim Eintritt sind 20 Euro zu bezahlen. Oder man wählt an der Abendkasse das VIP-Ticket für 99, da sind sämtliche Getränke und Snacks inkludiert. Fix für alle ist: Einen besseren Blick auf das Feuerwerk der Esterhazy-Betriebe wird es zu Mitternacht nicht geben.

Vertrauen in die Idee haben die Stadt und die Raiffeisen-Landesbank – sie sind Kooperationspartner.