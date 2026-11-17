Nach zwei Jahren Silvester-Pause gibt es für die legendäre Party in Eisenstadt ein Dacapo. Verantwortlich dafür ist ein 24-Jähriger.
Unter dem Motto „A Dance upon Midnight“ wird am 31. Dezember ab 21 Uhr in der Orangerie im Schlosspark Esterhazy ein rauschendes Fest zum Jahreswechsel gefeiert. „Es soll eine Nacht an der Schnittstelle zwischen Eleganz, Ekstase und Geheimnissen werden, die auf einen großen Moment zusteuert: Mitternacht“, sagt Peter Aschauer (24) aus Neufeld/Leitha, studierter Jurist und Prokurist bei der Veranstalterfirma Sport Productions.
Musikalisch setzt man auf eine Bandbreite zwischen neu gemixten Klassikern der 1980er- und 90er-Jahre bis hin zu modernen Sounds. „Jede Altersgruppe ist selbstverständlich herzlich willkommen“, so Aschauer.
Bester Blick auf das Feuerwerk
Beim Eintritt sind 20 Euro zu bezahlen. Oder man wählt an der Abendkasse das VIP-Ticket für 99, da sind sämtliche Getränke und Snacks inkludiert. Fix für alle ist: Einen besseren Blick auf das Feuerwerk der Esterhazy-Betriebe wird es zu Mitternacht nicht geben.
Vertrauen in die Idee haben die Stadt und die Raiffeisen-Landesbank – sie sind Kooperationspartner.
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