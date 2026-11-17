Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Der Gouverneur des Gebiets, Ilja Seredjuk, teilte mit, dass nach ersten Informationen ein Flugzeug, das die Region überflogen habe, im Bereich des Dorfs Jagunowo abgestürzt sei. Ein Video zeigt ihn demnach am Ort des Vorfalls. Im Hintergrund sind Einsatzfahrzeuge und Blaulicht zu sehen. Angaben zu möglichen Opfern oder einer Ursache machte er zunächst nicht.