Video zeigt Unglück
Flugzeug stürzt in Russland ab: Alle Insassen tot
In der russischen Region Kemerowo in Sibirien ist ein Flugzeug abgestürzt.
Mehrere russische Medien meldeten, dass es sich um ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Antonow An-12 handeln soll und 17 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen seien.
Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Der Gouverneur des Gebiets, Ilja Seredjuk, teilte mit, dass nach ersten Informationen ein Flugzeug, das die Region überflogen habe, im Bereich des Dorfs Jagunowo abgestürzt sei. Ein Video zeigt ihn demnach am Ort des Vorfalls. Im Hintergrund sind Einsatzfahrzeuge und Blaulicht zu sehen. Angaben zu möglichen Opfern oder einer Ursache machte er zunächst nicht.
Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 2022 gab es in Russland immer wieder Fälle von Sabotage und Attentate auf Militärangehörige und Kriegsbefürworter. Russische Ermittler machen dafür meist ukrainische Geheimdienste verantwortlich. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass russische Militärmaschinen bei Übungen abstürzen.
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