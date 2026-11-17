Der Andrang ist enorm: Binnen weniger Tage war das Konzert der britischen A-cappella-Stars „The Flying Pickets“ auf Burg Schlaining ausverkauft. Deshalb gibt es am 4. Dezember einen Zusatztermin.
Mit ihrem Programm „A Cappella Christmas“ stimmen die fünf Sänger das Publikum auf die Weihnachtszeit ein. Ganz ohne Instrumente, dafür mit einem außergewöhnlichen Mix aus Pop, Rock’n’Roll, gefühlvollen Melodien und britischem Humor.
Von Schlagzeug bis Orchester
Ein dynamisches Konzerterlebnis voller Energie und festlicher Stimmung bieten der Charme der Musike und die Spielfreude. Die Stimmen der Band werden werden zu Schlagzeug, Bass und Orchester zugleich.
Das ursprünglich geplante Konzert findet am 5. Dezember statt. Wegen des großen Interesses wird am Vortag, 4. Dezember, ein Zusatzkonzert veranstaltet. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten für den Zusatztermin gibt es unter klangfestivalschlaining.at.
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