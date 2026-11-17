„Historischer Höchststand“ beim Eigenkapital

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich freute sich über einen „historischen Höchststand“ beim Eigenkapital. „Besonders beeindruckend ist, dass uns diese Entwicklung trotz der enormen finanziellen Kraftanstrengung durch die Investitionen in unser Trainingszentrum in Puntigam gelingt. Bis dato hat Sturm bereits rund 12 Millionen Euro in dieses zukunftsweisende Infrastrukturprojekt investiert“, sagte Tebbich.