Steirische Ermittler konnten schwere Straftaten aus der Drogenszene klären, darunter eine Home Invasion nahe Graz und einen Mordversuch an einem Cobra-Beamten. Die Polizei spricht von „Polykriminalität“.
Alles begann mit einem Einbruch Anfang März in St. Anna am Aigen, wo aus einem Safe mehrere Waffen gestohlen wurden. Zeugen war ein verdächtiger Mietwagen aufgefallen: „Diesen konnten wir im Zuge einer größeren Fahndung ein paar Stunden später im Norden von Graz lokalisieren“, berichtete Christopher Sackl vom Landeskriminalamt (Ermittlungsbereich Diebstahl) am Dienstag anlässlich der Präsentation dieses Ermittlungserfolges.
Verdächtiger wollte einen Cobra-Beamten töten
Mithilfe der Cobra wurden in einer Wohnung dann drei Verdächtige gefasst: Ein Rumäne (19), ein 23-jähriger Tschetschene und ein 26 Jahre alter Steirer. Bei der Festnahme kam es allerdings beinahe zur Tragödie, wir haben berichtet: Der Tschetschene, mehrfach vorbestraft wegen Raub und aus der Justizanstalt Hirtenberg (Niederösterreich) geflohen, zielte mit dem zuvor erbeuteten Revolver auf einen Cobra-Beamten. Zweimal drückte er ab. Doch in der Trommel befanden sich nur drei Patronen, zwei Kammern waren leer. Kurz bevor der Täter ein drittes Mal abdrückte, wurde er zum Glück überwältigt. „Da hätte sich dann tatsächlich ein Schuss gelöst“, schildert Sackl. Die Waffe hatte ihm der 26-Jährige geladen, er ist ebenfalls wegen Mordversuch dran.
Es ist auch der 26-jährige Steirer der rasch in das Zentrum der Ermittlungen rückte. Er hatte den Einbruch in St. Anna beauftragt – im Haus seines eigenen Vaters! Und er war es auch, der Insiderwissen in Bezug auf eine brutale Home Invasion im Sommer 2025 in St. Radegund bei Graz hatte. Seine Mutter war mit den beiden Opfern – einem Ehepaar (81 und 84 Jahre alt) – befreundet, er hatte mit dem Enkel die Schule besucht. Deswegen wusste er, auch wo die Hausbesitzer ihr Bargeld deponiert hatten.
Polizei-Presseaussendung war entscheidender Hinweis
Bei dieser Tat wurde der 26-Jährige von zwei weiteren Österreichern (21 und 18 Jahre alt) begleitet, die er aus dem Drogenmilieu kannte. „Er war aber das Alphatier“, schildert Wolfgang Ofner von der Raubgruppe, dem rasch klar war, dass hier keine reisenden Täter am Werk waren. Auf die Spur kam man dem Trio schließlich aufgrund verschiedener Handydaten. Ein Beschuldigter des Waffeneinbruchs – der 19-jährige Rumäne – hatte etwa einen Screenshot der Polizei-Presseaussendung über die Home Invasion auf dem Handy. Daraufhin gestand der 26-Jährige, das Paar zu kennen.
Besonders tragisch: Der 84-jährige Hausbesitzer, der bereits schwer krank und bettlägrig war, starb nur wenige Tage nach dem Überfall. Ein kausaler Zusammenhang mit der Tat konnte laut der Polizei aber nicht festgestellt werden.
Polykriminalität bedeutet einfach gesagt, dass Verbrecherbanden nicht nur eine Art von Straftat begehen, sondern invielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig aktiv sind. Das Wort „poly“ kommt aus dem Griechischen und heißt „viel“ oder „mehrere“. Man kann sich das wie ein großes Unternehmen vorstellen, das verschiedene Produkte verkauft, um mehr Geld zu verdienen und das Risiko zu verteilen.
Früher hat sich eine kriminelle Bande oft nur auf eine Sache spezialisiert, zum Beispiel auf Autodiebstahl oder den Verkauf von Drogen. Heute arbeiten viele Banden an verschiedenen Fronten und scheuen dabei nicht vor Gewalt zurück.
Die Täter denken nicht mehr in Delikten, sondern in Möglichkeiten. Jede Gelegenheit wird knallhart ausgeschöpft und das mit enorm hoher Brutalität.
Oberst Markus Haas, Leiter des Landeskriminalamtes, über das neue Phänomen der Polykriminalität
„Freund und Feind wechseln“
Seitens des Landeskriminalamtes spricht man im Fall dieser Gewaltserie von einer „polykriminellen Tätergruppe“, die sich nicht mehr auf ein Delikt allein beschränkt. „Jede Gelegenheit wird knallhart ausgeschöpft, und das mit enorm hoher Brutalität“, so LKA-Leiter Markus Haas. Die zehn Verdächtigen (auch mehrere Syrer sind in Haft) sollen noch mindestens drei Einbrüche begangen haben, wo bei einem Bekannten aus dem Drogenmilieu dreimal hintereinandner Markenkleidung im Wert von 70.000 Euro gestohlen und auf einem Flohmarkt verkauft wurde.
Sowieso würde in dieser Szene sehr viel auch untereinander geschehen. „Freund und Feind wechseln sich ständig ab, je nachdem wer gerade im Besitz von Dingen ist, die ein anderer haben will“, erläutert Chefinspektor Ofner. Das zeigte sich auch Zuge einer weiteren, geklärten Home Invasion in Graz-Wetzelsdorf: Das Opfer war in dem Fall jener 18-Jährige, der beim Überfall in St. Radegund dabei war.
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