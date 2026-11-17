Polykriminalität bedeutet einfach gesagt, dass Verbrecherbanden nicht nur eine Art von Straftat begehen, sondern invielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig aktiv sind. Das Wort „poly“ kommt aus dem Griechischen und heißt „viel“ oder „mehrere“. Man kann sich das wie ein großes Unternehmen vorstellen, das verschiedene Produkte verkauft, um mehr Geld zu verdienen und das Risiko zu verteilen.

Früher hat sich eine kriminelle Bande oft nur auf eine Sache spezialisiert, zum Beispiel auf Autodiebstahl oder den Verkauf von Drogen. Heute arbeiten viele Banden an verschiedenen Fronten und scheuen dabei nicht vor Gewalt zurück.