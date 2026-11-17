Letzter Gruppenspieltag in der Nations League: Österreichs Nationalteam trifft in Debrecen (Ungarn) auf Israel. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase wartet auf Österreichs Nationalmannschaft heute ein Spiel mit ungewöhnlichen Rahmenbedingungen. Israel darf gemäß UEFA-Vorgaben seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 keine Heimmatches im eigenen Land austragen und weicht daher gegen das ÖFB-Team wie schon in den Partien zuvor in die ostungarische, etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte 200.000-Einwohner-Stadt Debrecen aus.
Israel vor Heimpublikum deutlich stärker
Bei Länderspielen im eigenen Land präsentiert sich Israel mit zahlreichen Fans im Rücken zumindest um eine Klasse stärker, wie auch das ÖFB-Team bei den Niederlagen in Haifa 2019 und 2021 zu spüren bekam.
Durch den bereits fixierten Nations-League-Gruppensieg ist Rot-Weiß-Rot mit einer stark veränderten Startelf zu erwarten. Teamchef Ralf Rangnick kündigte für das letzte Länderspiel des Jahres im Vergleich zum Irland-Match „viele neue Gesichter“ an.
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