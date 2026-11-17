Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase wartet auf Österreichs Nationalmannschaft heute ein Spiel mit ungewöhnlichen Rahmenbedingungen. Israel darf gemäß UEFA-Vorgaben seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 keine Heimmatches im eigenen Land austragen und weicht daher gegen das ÖFB-Team wie schon in den Partien zuvor in die ostungarische, etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte 200.000-Einwohner-Stadt Debrecen aus.