Bei der Frage nach dem Nationalteamspieler des Jahres sind die Meinungen indes gespalten. Herbert aus Pottenbrunn, der mit seinen Freunden Manfred, Namensvetter Herbert und Josef nach Debrecen kam, meint: „Für mich ist die Mannschaft der Star. Wenn ich jemanden rauspicken müsste, dann wohl Kalajdzic – seine Tore gegen Algerien und Irland haben uns zwei Aufstiege gesichert.“ Für Manuel ist der herausragende Spieler Christoph Baumgartner: „Bei der WM hat man gesehen, wie wichtig er für unser Nationalteam ist – für mich ist er der beste Spieler dieser Mannschaft.“ Und Thomas aus Wien sieht Keeper Alexander Schlager als wichtigsten Baustein: „Großartig, dass er allen Kritiker eines Besseren belehrt hat. Er ist unser wahrer Einsergoalie, hat bei der WM und auch in der Nations League abgeliefert. Ohne ihn hätten wir den Gruppensieg noch nicht in der Tasche.“