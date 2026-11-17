Rund 300 Österreich-Fans machten die Reise zum Nations-League-Abschluss nach Debrecen mit. Die „Krone“ hörte sich unter den rot-weiß-roten Anhängern um: Wie bilanzieren sie das Länderspieljahr 2026 und wer war ragte in der Rangnick-Truppe heraus?
Mitte November, Regenwetter, fünf Grad, ein besseres Freundschaftsspiel vor fast leeren Rängen – und dennoch lassen es sich rund 300 begeisterte Österreich-Fans nicht nehmen, zum Jahresabschluss die Reise ins rund 500 Kilometer von Wien entfernte Debrecen anzutreten. „Wir sind immer dabei, egal ob es um was geht oder nicht – die Mannschaft gehört immer unterstützt“, meint Clemens aus Oberösterreich, der mit Freunden der Fangruppe „Altheim on Tour“ anreiste.
Und Thomas aus Wien ergänzte: „Die Mannschaft gehört immer unterstützt, egal wo – auch wenn es um nichts mehr geht.“ Da nickten auch David, Michael und Thomas aus dem Yspertal, die mit dem Flixbus die Reise nach Ungarn antraten: „Österreich-Schauen ist immer leiwand.“ Die rund 300 Anhänger haben das Stadion heute Abend fast für sich allein. Thomas lächelt: „Wer mich kennt, weiß, dass man mich vor lauter Begeisterumg auch unter 30.000 Fans hört – bei einigen Hunderten erst recht.“
Für das Nationalteam geht heute gegen Israel das Länderspieljahr 2026 zu Ende. Bei dem das Sechzehntelfinale bei der WM und der Aufstieg in der Nations League als Highlights übrig bleiben. Wenn auch nicht als glänzte, was Gold ist: „Wir haben bei der WM das Mindesziel erreicht, ohne zu brillieren – das 3:3 gegen Algerien war glücklich. Großartig ist was anderes“, nickt Thomas. Und Michael weiß: „Die Ergebnisse, speziell in der Nations League, haben gestimmt – das ist positiv, und da fragt in wenigen Wochen keiner mehr, wie sie zu Stande gekommen sind. Aber für die EM-Qualifikation gibt es definitiv Luft nach oben.“
Bei der Frage nach dem Nationalteamspieler des Jahres sind die Meinungen indes gespalten. Herbert aus Pottenbrunn, der mit seinen Freunden Manfred, Namensvetter Herbert und Josef nach Debrecen kam, meint: „Für mich ist die Mannschaft der Star. Wenn ich jemanden rauspicken müsste, dann wohl Kalajdzic – seine Tore gegen Algerien und Irland haben uns zwei Aufstiege gesichert.“ Für Manuel ist der herausragende Spieler Christoph Baumgartner: „Bei der WM hat man gesehen, wie wichtig er für unser Nationalteam ist – für mich ist er der beste Spieler dieser Mannschaft.“ Und Thomas aus Wien sieht Keeper Alexander Schlager als wichtigsten Baustein: „Großartig, dass er allen Kritiker eines Besseren belehrt hat. Er ist unser wahrer Einsergoalie, hat bei der WM und auch in der Nations League abgeliefert. Ohne ihn hätten wir den Gruppensieg noch nicht in der Tasche.“
Für das heutige Spiel sind die ÖFB-Fans trotz vieler Umstellungen in der Startelf positiv gestimmt: „Wir gewinnen 2:0, Horvath und Kalajdzic machen die Tore“, nickt Clemens. Und Michael meint: „Wir gewinnen 4:1. Ich hoffe, Baumi macht ein Tor. Dazu würde ich es Weinhandl von Herzen gönnen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.