Die Amtszeit der drei neuen Bundesstaatsanwälte soll von sechs auf neun Jahre verlängert werden. Sie sollen nicht mehr dem Weisungsrecht des Justizministeriums unterstehen, ein geheimes Abstimmungsverhalten soll politischen Druck verhindern. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sieht die Unabhängigkeit dadurch „gestärkt“. Aber die Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde ist „per se“ nicht unabhängig, das sind die Gerichte, die Urteile fällen. Disziplinar- und Verwaltungsrecht reichten bisher als Kontrolle aus.