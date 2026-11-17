Ein Haftinsasse (17) soll einen ehemaligen Security-Mann, der ihn dereinst bei einer strafbaren Tat ertappt hat, mit dem Umbringen bedroht haben. Nach dem Prozess in Eisenstadt muss der junge Mann einen Monat länger im Gefängnis bleiben.
Man vernimmt oft, dass in Eisenstadt mit Sonnenuntergang die Gehsteige hochgeklappt werden. Tote Hose. Nicht so in der Nacht auf 12. Juli, als 30 Personen in einer Gastwirtschaft einrauschten. Einer von ihnen hatte Lokalverbot, das er gebrochen hat. Aber nicht deshalb muss sich der 17-Jährige am Landesgericht verantworten, nein, er soll den Wirt mit den Worten „Ich bring’ dich um“ bedroht haben.
Jeder kennt jeden
Der junge Mann, fünffach vorbestraft, wird aus der Haft vorgeführt. Wegen eines anderen Vergehens muss er noch einen Monat sitzen. Er sagt auf der Anklagebank: „Ja, ich war dort. Aber diese Drohung ist nicht gefallen. Er beschuldigt mich, weil er mich kennt.“
Nun nimmt der Gastronom im Zeugenstand Platz. Ja, man kenne einander. Als damaliger Security-Mitarbeiter bei einer Veranstaltung in Schattendorf habe der Angeklagte „etwas angestellt. Ich habe ihn festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist“. An jenen Abend im Juli erinnert sich der Wirt gut. „Ein roter Audi blieb vor dem Lokal stehen. Der Motor hat aufgeheult. Durchdrehende Reifen. Wer aus dem Fenster gespuckt hat, weiß ich nicht.“
Reifenwechsel um Mitternacht
Einer (16), der Frau Rat ebenfalls nicht fremd ist, hielt beim Betreten des Beisls einen Gabelschlüssel in Händen. Es entspinnt sich ein Dialog zwischen Richterin und dem Zeugen. „Warum hatten Sie den mit?“ – „Weil wir was klären wollten.“ – „Was klären?“ – „Na ja, alles.“ – „Was kann man mit einem Gabelschlüssel um Mitternacht in einem Lokal tun?“ – „Man kann Reifen wechseln.“ – „Wollen Sie mich verärgern?“ Abgang, es wird vermutlich bald ein Wiedersehen geben.
Das gibt es mit dem Angeklagten vorerst nicht: Ein Monat unbedingte Haft – kann sich dann knapp ausgehen, dass er die Justizanstalt vor dem 18. Geburtstag verlässt. Für ihn geht das Urteil in Ordnung.
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