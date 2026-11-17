Reifenwechsel um Mitternacht

Einer (16), der Frau Rat ebenfalls nicht fremd ist, hielt beim Betreten des Beisls einen Gabelschlüssel in Händen. Es entspinnt sich ein Dialog zwischen Richterin und dem Zeugen. „Warum hatten Sie den mit?“ – „Weil wir was klären wollten.“ – „Was klären?“ – „Na ja, alles.“ – „Was kann man mit einem Gabelschlüssel um Mitternacht in einem Lokal tun?“ – „Man kann Reifen wechseln.“ – „Wollen Sie mich verärgern?“ Abgang, es wird vermutlich bald ein Wiedersehen geben.